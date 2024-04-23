Добрый спорт

«Добрый спорт» – открытый конкурс Фонда Тимченко для организаций, реализующих проекты, направленные на развитие непрофессионального массового детского спорта на малых территориях.

Цель конкурса —улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков через поиск и поддержку проектов непрофессионального, массового социального спорта, тренеров общественников и активистов на малых территориях.

Порядок приема заявок

Не более одной заявки от организации.

Сроки приёма заявок (полный пакет документов): с 14 мая по 1 июля 2024 года до 23:59 по московскому времени.

Заявка на участие в конкурсе подаётся только через онлайн-систему.

Заявки, направленные другими способами, не рассматриваются.

Номинации:

«Добрый лёд»

Проекты, способствующие развитию и популяризации дворового хоккея (хоккей с шайбой, хоккей на валенках), социализации и адаптации детей, поддержке активистов и тренеров на малых территориях.

«Команда нашего двора»

Проекты, способствующие развитию и популяризации дворовых командных видов спорта (футбол, флорбол, баскетбол, стритбол, волейбол, лапта, гандбол, регби, хоккей на траве), социализации и адаптации детей и подростков через спорт, поддержке активистов и тренеров на малых территориях.

«Сильный ход»

Проекты, направленные на поддержку шахматных инициатив среди детей и подростков, организацию и проведение соревнований для школ, создание секций в домах культуры, дошкольных учреждениях, сельских клубах на малых территориях.

Размер финансирования проекта

В номинации «Добрый лёд» — до 2 млн рублей.

При сумме запрашиваемого финансирования от 1 до 2 млн руб. необходимо софинансирование в размере не менее 30% суммы.

При сумме от 500 тыс. до 1 млн руб. необходимо софинансирование в размере не менее 15% суммы.

При сумме до 500 тыс. руб. софинансирование не требуется*.

В номинации «Команда нашего двора» — до 1 млн рублей.

При сумме от 500 тыс. до 1 млн руб. необходимо софинансирование в размере не менее 15% суммы.

При сумме до 500 тыс. руб. софинансирование не требуется*.

В номинации «Сильный ход» — до 300 тыс. рублей.

софинансирование не требуется*.

*Софинансирование/собственный вклад возможны в денежной или натуральной форме приветствуются и будут дополнительно учтены экспертами при оценивании заявок.

Этапы проведения

Май 2024

Вебинар для потенциальных заявителей

14 мая 2024

Старт приёма заявок на конкурс

Май 2024

Вебинар для заявителей

Июнь 2024

Вебинар для заявителей

1 июля 2024 23:59 по московскому времени

Окончание приёма заявок

Июль 2024

Работа экспертов и конкурсной комиссии по отбору проектов-победителей

Июль 2024

Объявление победителей

dsport@timchenkofoundation.org

https://timchenkofoundation.org/contests/programs/dobryy-sport-2024/