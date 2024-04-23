О движении транспортных средств и физических лиц через пункты пропуска ﻿

Смоленская таможня информирует, что Литовской Республикой в одностороннем порядке принято решение о прекращении с 1 марта 2024 года движения лиц и транспортных средств через автодорожные пункты пропуска (далее – АПП) сопредельные с белорусскими пунктами пропуска «Привалка» и «Котловка».

На белорусско-литовском участке Государственной границы действуют два АПП: «Каменный Лог» (сопредельный пункт пропуска «Мядинанкай») и «Бенякони» (сопредельный пункт пропуска «Шальчининкай»).

Также происходит искусственное сдерживание пропуска транспортных средств международной перевозки (далее – ТСМП) литовской стороной в действующих на белорусско-литовском участке таможенной границы Евразийского экономического союза (далее – граница ЕАЭС) пунктах пропуска, что привело к росту очередей ТСМП на данном участке границы.

Подобная ситуация складывается и на российско-латвийском участке таможенной границы ЕАЭС.

Во избежание возможного простоя ТСМП и создания напряженности в функционирующих пунктах пропуска на белорусско-литовском и российско-латвийском участках границы ЕАЭС информируем участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих перевозки в Калининградскую область, о необходимости пересмотра используемых логистических маршрутов (например – перемещение товаров с использованием паромной линии Усть-Луга – Балтийск и перемещение товаров железнодорожным транспортом).