﻿В их сердце песня русская живет





В Центральном дворце культуры прошел ежегодный районный фестиваль самодеятельного творчества.

Он дает возможность работникам культуры и участникам художественной самодеятельности оценить работу и творчество своих коллег, поделиться опытом работы.

Мероприятие проходит при поддержке Администрации Сафоновского района.

Из более чем шестидесяти исполнителей награды получили около двадцати: в трех номинациях и трех возрастных категориях. Без сомнения, для каждого из них диплом лауреата – это ступенька к мастерству. Мы отметим самые значимые.

Открытием фестиваля стал детский танцевальный коллектив «Конфетти» Дуровского дома культуры, которым руководит Оксана Сергеева. Оксана Петровна возглавила ДК совсем недавно, в феврале этого года.

Гран-при фестиваля жюри присудило Прудковскому дому культуры, который объединяет 15 клубных формирований танцевального, вокального, декоративно-прикладного и спортивного направлений. Занимаются и дети, и взрослые.

Рыбковцы получили приз Главы муниципального образования «Сафоновский район».

Приз комитета по культуре достался Барановскому СДК, творческие номера которого были посвящены России: «Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой».