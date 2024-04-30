Открытый микрофон

Глава района А.А. Царев провел открытую встречу с жителями нашего района, куда могли прийти все желающие и задать интересующие вопросы в формате «открытый микрофон».

Александр Анатольевич довел до сафоновцев информацию по выполнению поручений данных в рамках прошлой встречи, которую проводил в октябре 2023 года. Проинформировал собравшихся об итогах работы в прошедшем году. Затем рассказал об основных планах на текущий год: о реализации Национальных и Федеральных проектов, о ремонте дорог, о благоустройстве города, о работах, которые будут проводиться для модернизации жилищно-коммунального хозяйств.

Жители задали Главе района вопросы по спилу аварийных деревьев в сквере «Центральный», состоянию автомобильных дорог, графику движения общественного транспорта.

Александр Анатольевич отметил: «Ни один вопрос, прозвучавший сегодня на встрече, не останется без внимания. Проработаем каждый и примем соответствующие решения. Благодарю сафоновцев, что пришли на встречу и в режиме конструктивного диалога, обозначили волнующие их проблемы».

По информации пресс-службы АМО «Сафоновский район»