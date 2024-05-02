Василий Анохин рассказал о развитии футбола в Смоленской области

Губернатор встретился с президентом Российского футбольного союза Александром Валерьевичем Дюковым. Вместе они обсудили планы по развитию футбола в регионе.

При поддержке РФС будет отремонтирован стадион Смоленского университета спорта. Также тренерам спортшкол будет доступно обучение по лицензиям «C-UEFA», «B-UEFA», «B- UEFA детско-юношеский футбол».

«Буквально на днях поле стадиона «Восток» в Краснинском районе получило сертификат о соответствии стандартам РФС. Для этого обустроено искусственное футбольное покрытие, установлены новые сиденья на трибунах для зрителей и отремонтированы раздевалки. Теперь спортивное сооружение может принимать игры Союза», – поделился глава региона.

Стадион станет одной из баз для возрождения большого футбола в области. При поддержке РФС смоленская команда сможет пройти процедуру допуска к участию в сезоне следующего года Юношеской футбольной лиги. Благодаря этому воспитанники спортшкол получат возможность стать профессионалами в этом деле.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Возрождение футбола в Смоленской области – тот вопрос, который назрел уже давно.

В 2010-х стадион смоленского спортивного вуза стал одним из главных стадионов для участников первенства России. Всё возобновится: скоро его отремонтируют при поддержке Российского футбольного союза. Это очень значимое событие для Смоленской области с точки зрения взаимодействия с региональными, федеральными структурами и, конечно же, развития спорта в регионе. Ранее губернатор обсуждал вопрос ремонта стадиона с главой Минспорта России, последний в свою очередь поддержал инициативу.

Ещё одной аналогичной площадкой выступит обновлённый стадион «Восток» в Краснинском районе, который может принимать игры Союза.

Не менее важно, что поддержат и тренеров, и спортсменов. Обучение по лицензиям «C-UEFA», «B-UEFA» и «B- UEFA детско-юношеский футбол» даст педагогам возможность совершенствовать свою деятельность и повысить уровень подготовки спортсменов. А возможность участия смоленских ребят в сезоне следующего года в Юношеской футбольной лиге позволит показать приобретённые навыки на уровне страны.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Встреча губернатора Смоленской области с президентом РФС и последующие планы по развитию футбола в регионе имеют значительный социальный эффект. В первую очередь, это инвестиции в здоровье и благополучие населения. Футбол, как массовый и доступный вид спорта, способствует популяризации здорового образа жизни среди молодежи и взрослых, предотвращает распространение вредных привычек и улучшает физическую форму. Развитие футбольной инфраструктуры, включая ремонт стадионов и обучение тренеров, создает новые возможности для занятия спортом на профессиональном и любительском уровне.

Не менее важно отметить и воспитательный аспект. Футбол прививает молодым людям такие важные качества, как дисциплина, командный дух, упорство и стремление к победе. Эти навыки пригодятся им не только на спортивном поле, но и в повседневной жизни, способствуя их личностному росту и социализации. Кроме того, футбол объединяет людей разных возрастов и социальных групп, способствуя формированию чувства сопричастности к общему делу и гордости за свой регион.

Создание условий для развития профессионального футбола открывает перед талантливыми спортсменами Смоленской области новые перспективы. Возможность участия в Юношеской футбольной лиге позволит им проявить себя на высоком уровне и построить карьеру в профессиональном спорте. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению престижа региона и привлечению инвестиций в спортивную отрасль.

Таким образом, развитие футбола в Смоленской области имеет многогранное социальное значение, способствуя укреплению здоровья населения, воспитанию молодежи, развитию профессионального спорта и повышению престижа региона.