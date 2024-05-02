Россия модернизирует транспортную инфраструктуру

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) сделала возможным нынешний поворот на восток, а ее модернизация открывает выход на растущие рынки Восточной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь с ветеранами — строителями БАМа.

«БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век, давая возможности осваивать Сибирь и Дальний Восток», — заявил президент.

Россия намерена реализовать планы ускоренного обновления БАМа и Транссиба. «Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, для нашего политического и экономического суверенитета», — сказал он

Международный транспортный коридор Север — Юг соединяет Северный морской путь с Персидским заливом. «Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик [Советского] Союза, транспортный коридор Север — Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации», — отметил глава государства.

В рамках строительства третьей очереди БАМа к 2030 году предполагается увеличить провозную способность магистрали до 210 млн тонн. Это делается в рамках реализации инфраструктурных задач, поставленных в послании президента. В текущем году скоростная автомобильная магистраль Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдёт через всю страну – до Владивостока.

Также за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов и трасса Джубга–Сочи. Она сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза и позволит активно развиваться Черноморскому побережью. В предстоящие годы особый акцент будет сделан на развитии именно региональных дорог.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Развитие транспортной инфраструктуры, о котором говорил наш президент Владимир Путин, имеет огромное значение и для Смоленской области. Наш регион исторически является важным транспортным узлом, соединяющим Россию с Европой. Модернизация железнодорожных и автомобильных магистралей, проходящих через Смоленскую область, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения. Сегодня по-новому мы смотрим на логистическую связку с нашим основным союзном – Республикой Беларусь, которая активно сотрудничает со Смоленской областью и неоднократные рабочие поездки Губернатора Василия Анохина показывают нам новый вектор для развития братского сотрудничества.

В частности, для Смоленской области актуальны следующие инфраструктурные проекты:

* Модернизация железнодорожной инфраструктуры: Увеличение пропускной способности и скорости движения поездов на направлении Москва-Минск позволит усилить торгово-экономические связи с Республикой Беларусь.

* Развитие автомобильных дорог: Строительство объездных дорог вокруг крупных городов области снизит транспортную нагрузку на городские улицы и улучшит экологическую ситуацию. Также важно продолжить ремонт и реконструкцию региональных и местных дорог, что повысит доступность отдаленных районов области.

Многое в этом отношении сделано уже сейчас – 350 км дорог отремонтировано в 2023 году – это рекордный показатель за последние 5 лет, Также, в нормативное состояние приведено 30 мостов.

Губернатор Смоленской области комментируя ремонт сказал:

«Отремонтировали 120 км автомобильных дорог местного значения. Это в два раза больше по сравнению с 2022 годом, привели в нормативное состояние 30 мостов – это в три раза больше, чем в прошлом. Также обновляется и общественный транспорт Смоленской области. Впервые за последние 10 лет для муниципальных образований региона и областного центра приобретен новый подвижной состав пассажирского транспорта — 97 автобусов. Благодарен Президенту Владимиру Владимировичу Путину и Правительству России за внимание, которое уделяется региону со стороны федерального центра».

* Развитие логистических центров: Создание современных логистических комплексов на территории области позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в сфере транспорта и логистики.

Реализация этих проектов потребует значительных финансовых вложений, однако они окупятся за счет роста экономики региона и повышения качества жизни населения. Важно отметить, что развитие транспортной инфраструктуры должно быть комплексным и учитывать интересы всех участников процесса: государства, бизнеса и населения. Только в этом случае мы сможем достичь максимального эффекта и обеспечить устойчивое развитие Смоленской области.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — это важнейшая стройка XX века, одно из выдающихся достижений Советского Союза. Идея связать два края страны возникла еще в конце XIX столетия, когда правительством Николая II разрабатывались проекты транссибирской магистрали. В современной России не смотря на непростую ситуацию – санкции, специальную военную операцию – продолжает и главное ведёт успешное строительство. Президент России намерен реализовать планы ускоренного обновления БАМа и Транссиба. «БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век, давая возможности осваивать Сибирь и Дальний Восток. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, для нашего политического и экономического суверенитета», — сказал Президент России. Данные проекты — это не только стальные нити что на крепко свяжут запад и восток нашей страны, это новые предприятия, возросшие мощности магистральных трубопроводов, новые рабочими местами для сотен и тысяч людей, новые ветки железных дорог и современное жилье для строителей. Модернизация Байкало-Амурской магистрали не исключение из правил, развитие регионов России возможно только совместными усилиями правительства и населения нашей страны.