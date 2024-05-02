﻿Смоленская АЭС: успешно завершена проверка выполнения программы обеспечения качества





Смоленская АЭС в полном объеме выполняет требования программ обеспечения качества (ПОКАС) и соответствует нормам национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и общим требованиям безопасности МАГАТЭ № GSR Part 2. Такой вывод сделали эксперты комиссии Концерна «Росэнергоатом», которая провела на атомной станции выездную проверку. В ее составе работали представители центрального аппарата и трех АЭС.

Проверка охватила такие функциональные области, как управление качеством, организационная деятельность, контроль проектирования, система закупок оборудования, комплектующих изделий и материалов, управление персоналом, документацией, управление несоответствиями. Эксперты посетили производственные подразделения, провели беседы с персоналом, ознакомились с документацией.

Как отметила на итоговом совещании заместитель председателя комиссии, главный эксперт отдела развития интегрированной системы управления департамента качества Концерна Наталья Юртаева, система обеспечения качества на Смоленской АЭС выстроена на высоком уровне, функционирует в достаточном объеме, чтобы поддерживать работу атомной станции на должном уровне.

В ходе проверки отмечена сильная сторона, которая касается подготовки персонала. В частности, учебно-тренировочным подразделением разработаны требования к проведению профессиональной подготовки по должностям для основных подразделений, которые сведены в единую таблицу. Это позволяет сократить время определения потребностей в обучении при планировании и формировании графиков подготовки. Кроме того, эксперты дали ряд рекомендаций по дальнейшему совершенствованию.

«Все пожелания и рекомендации будут взяты в работу, станут основой для дальнейшего совершенствования деятельности Смоленской АЭС», — отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

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Программа обеспечения качества — документ, устанавливающий совокупность организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность объекта использования атомной энергии.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Продолжается модернизация энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС