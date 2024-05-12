Урок долга и чести

Память о выпускнике Ярославе Гаврюсеве увековечили в Сафоновском индустриально-технологическом техникуме.

Ярослав Александрович Гаврюсев родился 15 января 1979 года.

Окончил школу № 3, поступил в профессиональный лицей № 5, как тогда назывался СИТТ, получил профессию слесаря-инструментальщика. вступил в поисковый отряд «Поиск».

После службы в армии работал на «гражданке».

1 октября 2022 года был призван по мобилизации и отправился в служебную командировку для выполнения военных задач в зону проведения специальной военной операции.

Погиб 8 февраля 2023 года и награжден орденом Мужества посмертно.

Ярослав Александрович был примерным семьянином, отцом двоих детей. Им и предоставили открыть мемориальную доску памяти на фасаде СИТТ.

Ярослав Гаврюсев погиб в возрасте 44 лет. Пусть его короткая жизнь станет для всех нас нравственным уроком долга и чести.