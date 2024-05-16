Это наши дети

Большие мечты маленьких детей могут и должны сбываться. Об этом – фотовыставка «Главное на свете – это наши дети», открытие которой прошло в фойе Центрального дворца культуры на прошлой неделе. Ее цель – привлечь внимание общества к ребятам с особенностями развития и показать, что они такие, как все: жизнерадостные, талантливые и любящие.

Герои портретов – члены общественной организации «Планета дружбы». В каждом кадре доверчивые глаза и улыбки. Их доверие хрупкое, как хрусталь, в котором отражаются лучи добра и теплоты. Именно эти лучи пытались уловить создатели выставки, развеять мифы об ограниченных возможностях и убедить общество не отгораживаться, а помочь этим особенным детям раскрыть свой потенциал.

Участие в съемках приняло более 28 ребят.

Фотовыставка доступна для всех желающих в фойе Центрального дворца культуры.