«Поезд здоровья» снова приехал к нам!

О прибытии в деревню Рыбки автопоезда «Здоровье Смоленщины» заведующая местным ФАПом Тамара Земляная заранее оповестила своих односельчан и жителей Зарьева.

По своему опыту сельские жители Сафоновского района знают, что им будет предоставлена возможность обследовать состояние здоровья, получить консультацию специалистов, которые сами приезжают в назначенный день в деревню и ведут прием всех пришедших к ним пациентов.

15 мая автопоезд побывал в Рыбках, 16 мая – в Дроздове, где обследования прошел 241 пациент. По словам главного врача Сафоновской ЦРБ Игоря Кристалинского, селяне имели возможность побывать на приеме у прибывших к ним докторов не только из Сафоновской центральной районной больницы, но и Смоленской областной больницы, – таких, как кардиолог, онколог, эндокринолог, невролог, гинеколог, отоларинголог, окулист.

Одни из медицинских работников, как, например, врач Смоленской областной больницы Любовь Солодкина, впервые участвовали в работе автопоезда. Другие же, в числе которых Александра Евсеева, Анна Филиппова, Никита Иванов, выезжали в села и раньше. Помимо «узких» специалистов, автопоезд привез и современное оборудование: аппараты для флюорографии, УЗИ и ЭКГ. В обоих деревнях также работала мобильная лаборатория, специалисты вели забор крови, проверяли уровень сахара и холестерина в крови, проводили цитологические исследования мазков из шейки матки у женщин .

Как отмечает заведующая Центром здоровья Сафоновской ЦРБ Елена Макарова, важно на ранних этапах выявить проблемы со здоровьем, предупредить диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания. Именно с целью профилактики проводятся медицинские обследования, для предотвращения хронических проявлений болезней, их пагубного влияния на качество жизни. По словам Елены Александровны, ранее бригаде автопоезда «Здоровье Смоленщины» удавалось диагностировать у сельских жителей такие заболевания, как глаукома, онкология. Были и случаи оказания экстренной медицинской помощи… Врачи дают рекомендации, при необходимости направляют на дополнительные медицинские обследования.

В Рыбках, где медицинская бригада осуществляла прием в местной школе, довелось услышать слова благодарности организаторам автопоезда фонда «СозИдаНие», медицинским работникам, приехавшим в село. За проявленные заботу и внимание, возможность пройти обследование здоровья без выезда в районный или областной центры сердечное спасибо людям в белых халатах адресовали пенсионеры Людмила Павловна Сапожникова, Николай Дмитриевич Поляков, Валентина Петровна Пуганова, Мария Алексеевна Куфтырева, заведующая детским садом Надежда Михайловна Руженцева, учитель начальных классов Фяридя Хусаиловна Милованова, работница Рыбковского дома культуры Елена Сергеевна Крылова и многие другие.

Организатором медицинского автопоезда является фонд «СозИдаНие», созданный по инициативе заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея Неверова. Смоляне первыми в 2016 году запустили этот проект, их примеру последовали в других регионах.

За весь период работы врачебные бригады автопоезда «Здоровье Смоленщины» посетили поселок Вадино, село Издешково, деревни Николо-Погорелое, Рыбки, Вышегор, Прудки, Беленино, Казулино, Пушкино, Старое Село, Барановское и Зимницкое сельские поселения нашего района.

Татьяна ГЛЯШОВА