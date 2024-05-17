﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики повышения артериального давления





17 мая ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Выбор этой темы 19 лет назад был основан на статистике, которая дала понять, что менее половины взрослых людей знали, что у них высокое артериальное давление (АД). Некоторые категории населения имеют еще более низкую осведомленность, которая составляет меньше 10%! Если не осведомлен — значит не вооружен знаниями по контролю АД и не обучен методам снижения давления, что важно не только для здоровья, но и для сохранения жизни.

– Ежегодно отмечается рост заболеваемости гипертонической болезнью. Так по состоянию на 01.04.2024 в Смоленской области зарегистрировано 99 083 пациентов, страдающих этим заболеванием. Это составляет 11,1 % от всего населения области. Мужчины трудоспособного возраста болеют гипертонической болезнью чаще женщин: 23 149 и 12 598 соответственно. Гипертоническая болезнь занимает 1 место среди болезней сердечно-сосудистой системы. Прирост к «армии» пациентов (по итогам проведенных ДВН, п/о), страдающих гипертонической болезнью, за 1 квартал 2024 года составил 4 280 человек. Трудно переоценить важность своевременной диагностики гипертонической болезни, адекватного лечения современными гипотензивными препаратами в соответствии с наличием или отсутствием изменений в органах-мишенях. Контроль цифр артериального давления – залог счастливого, активного долголетия, — прокомментировала главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Смоленской области, заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» Наталья Волкова.

Важно знать:

– АД зависит от возраста, пола, времени суток физической активности, стресса и других факторов;

– АД зависит от работы сердца и от эластичности и тонуса кровеносных сосудов;

– первая цифра — максимальная — показывает, с какой силой кровь давит на стенки сосудов при максимальном сокращении сердца, вторая — минимальная — в момент покоя.

НОРМЫ АД:

у детей дошкольного возраста АД в среднем равно 80/50 мм рт. ст.,

у подростков — 110/70 мм рт. ст., с возрастом оно незначительно увеличивается,

АД у взрослых не должно превышать 140/90 мм рт. ст. (идеально 139/89 мм рт. ст.);

– при повышенном давлении человеку ставится диагноз артериальной гипертензии, а при пониженном — гипотензии;

– длительно текущая артериальная гипертензия опаснее для здоровья, чем гипотензия;

– с увеличением АД на 10 мм рт. ст. риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 30%;

– у людей с повышенным давлением в 7 раз чаще развиваются инсульты и в 4 раза чаще инфаркты, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног. Длительная текущая или тяжелая (160/100 мм рт. ст. и выше) артериальная гипертензия при отсутствии лечения на 50% повышает риск внезапной смерти;

– простой контроль АД позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений — инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, поражения стенок сосудов глаз и почек или внезапной смерти. Начиная с возраста 40 лет, следует измерять давление ежедневно 1-2 раза в день. Для этой цели необходимо иметь тонометр.

Если ваше АД выше 140/90, поставлен диагноз гипертония и назначены лекарственные препараты, то постоянно ведите дневник измерений и строго соблюдайте режим приема назначенных лекарств. Самостоятельно не отменяйте и не изменяйте набор и режим приема медикаментов. Четко знайте, как необходимо поступать в случае гипертонического криза!

Внезапный инфаркт или инсульт могут случиться в любой момент, особенно если ваш образ жизни нельзя назвать здоровым, и вы имеете 2 и более факторов риска.

Начните измерять давление сегодня! Данные измерений записывайте в дневник контроля АД. Будьте на чеку, держите показатели здоровья под контролем!

Полезные ссылки вы найдёте в тематических разделах на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленской области:

http://smolcmp67.ru/kak-otkazatsya-ot-kureniya/ — отказ от курения;

http://smolcmp67.ru/kak-otkazatsya-ot-alkogolya/ — отказ от алкоголя;

http://smolcmp67.ru/pravilnoe-pitanie/ — всё о правильном питании;

http://smolcmp67.ru/dispanserizacziya/ — о диспансеризации и ПМО.