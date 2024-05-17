﻿Школьники из Смоленской области победили в конкурсе «Инженерные кадры России»





Команда «Мц-квадрат» из Ярцева заняла I место в номинации «Взаимодействие с предприятием» в категории «Икар-ДЕБЮТ».

В Челябинске с 3 по 4 мая прошел финал Х Всероссийского профориентационного конкурса «Инженерные кадры России».



В конкурсе приняли участие 650 детей из России и Республики Беларусь. Ребята продемонстрировали экспертной комиссии свои изобретения, призванные автоматизировать производственные процессы на предприятиях.



Смоленскую область представила команда «Мц-квадрат» ярцевской средней школы № 10 имени Героя Советского Союза А.Т. Алтунина. Школьники Дмитрий Киселёв, Павел Бориско и Илья Дюблов под руководством учителя физики Юлии Кудиновой занимаются в кружке «Робототехника».



Юноши детально изучили историю хлопчатобумажного комбината ООО «СТК Производственная компания» и смоделировали автоматизированный участок ткацкого производства. Конкурсный проект представили на суд жюри.



Школьники успешно прошли региональный этап профориентационного конкурса и победили в категории «ИКаР-ДЕБЮТ». А в финале команда стала лучшей в номинации «Взаимодействие с предприятием».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Быстрый технологический процесс в мире привёл российское образовательное сообщество к осознанию необходимости занятий робототехникой в российских школах. В 2010-х годах кружки робототехники всё чаще стали создаваться в школах, в том числе в Смоленской области. В 2020-х годах изучение робототехники становится обязательным в рамках предмета «Технология».

Уже в 2008 году была создана Российская ассоциация образовательной робототехники, в 2014 году она была оформлена как юридическое лицо, а с 2015 года она активно сотрудничает с российскими регионами и в настоящее время преобразована в Российскую ассоциацию работников и организаций технического творчество. Именно данное объединение и является организатором конкурса «Инженерные кадры России».

Следует отметить, что победа школьников из Ярцевской средней школы № 10 имени Героя Советского Союза А.Т. Алтунина стала возможной во многом благодаря тому, что в школе успешно функционирует кружок робототехники под руководством учителя физики Юлии Кудиновой. Хотел бы поздравить Дмитрия Киселёва, Павла Бориско и Илью Дюблова с убедительной победой в «Номинации взаимодействие с предприятием» в конкурсе «Инженерные кадры России», который фактически уже стал международным с учётом участия в нём участников из Республики Беларусь. Номинация, в которой победили ребята, на мой взгляд, является важнейшей с учётом её практикоориентированности на работу предприятий реального сектора экономики.

Хлопчатобумажный комбинат ООО «СТК Производственная компания» является крупным предприятием, одним из градообразующих предприятий в Ярцеве. Проект по моделированию автоматизированного ткацкого участка на предприятии является очень интересным с точки зрения изучения возможностей по повышению производительности труда на предприятии. Было бы полезно продолжить взаимодействие производственного сектора Ярцева и местных учебных заведений, в особенности Ярцевского индустриального техникума, для привлечения перспективных молодых ребят на производство и реализации там их идей по выведению производств на новый, более высокий уровень развития.

Целью Всероссийского профориентационного технологического конкурса «ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ» («ИКаР») в соответствии с Положением о конкурсе является создание условий для профориентации воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования на освоение инженерных специальностей и предпосылок для приобретения современных профессиональных компетенций. Конкурс успешно справляется с реализации этой задачи. Надеюсь, что и в дальнейшем смоленские школьники будут участвовать в этом очень полезном и интересном конкурсе и смогут добиваться в нём высоких результатов.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В середине XVIII века первый крупный русский ученый, естествоиспытатель, «универсальный» человек, совершивший открытия в самых разных областях науки Михаил Ломоносов в своей «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» писал «Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать».

Приятно видеть, что и в начале XXI века земля смоленская не оскудела на талантливых ребят, сейчас очень важны грамотные инженеры способные разбираться во всех процессах жизненного цикла технических устройств. Ученики из Ярцевской средней школе № 10 продемонстрировав экспертной комиссии свои изобретения, призванные автоматизировать производственные процессы на предприятиях, получили заслуженное признание. Хочется пожелать ребятам дальнейших творческих и научных успехов и достижения новых результатов, а всем заинтересованным руководителям хочется сказать, что б обратили на такие таланты и все цело поддерживали во всех начинаниях.