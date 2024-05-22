(заголовок)

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ПРОЕКТ «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM»: подводя итоги

Фото: из архива проекта «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM»

В мае 2024 года завершается реализация проекта «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM», который в прошлом году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Журналисты печатного издания «Смоленская газета» и сетевого SMOLGAZETA, радиостанции «Смоленская весна», совместно со Смоленской епархией разработали и представили на конкурс ПФКИ просветительский проект «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM», продолживший многолетнюю совместную работу светских и православных журналистов. Его целями авторы определили содействие сохранению и укреплению в нашем регионе традиционных духовно-нравственных ценностей – высоких духовных и нравственных идеалов, исторической памяти, патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, милосердия, крепкой семьи. Для максимально эффективного достижения этих целей в проект было включено несколько направлений, образовавших единый культурно-просветительский контент – 12 сквозных тем, связавших прошлое и настоящее Смоленщины, её историю и культуру, людей, для которых служение Родине стало смыслом всей жизни.

Проект «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM» состоял из шести циклов радиопрограмм и сопровождающих их дополнительных материалов – публикаций в «Смоленской газете» и на портале SMOLGAZETA, видеороликов на YouTube-канале Смоленской епархии, материалов в социальных сетях.

Первым из этих циклов нужно назвать авторскую программу «Мысли о главном. Воскресные беседы с митрополитом Исидором». Важность и значение этого направления и проекта в целом подчёркивает личное участие Главы Смоленской митрополии митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора в проводимой работе. В радиопрограммах, выходивших по воскресеньям, Владыка Исидор размышлял о Русском мире и Русском культурном коде, составляющих этих важнейших для нашего общества понятий. Всего в эфире «Смоленской весны» прозвучало 52 программы из этого цикла.

По воскресеньям же выходила радиопрограмма «Подвижники», авторы которой рассказывали о знаменитых смолянах, святых – великих сынах и дочерях России, о тех, чьи духовные, нравственные и гражданские идеалы нашли своё воплощение в их трудах и подвигах. В эфире «Смоленской весны» вышло 48 программ, текстовый вариант которых размещался в «Смоленской газете» и на портале SMOLGAZETA. Отметим, к публикациям прилагался QR-код, перейдя по которому, можно было услышать аудиоверсию материала.

Раз в месяц выходили программы из цикла «Место притяжения» – радиопутешествия по знаковым местам Смоленщины. Каждая из них анонсировалась видеороликом на YouTube-канале Смоленской епархии, а расширенные текстовые версии, сопровождаемые большим количеством иллюстраций, публиковались в печатном и сетевом изданиях. Авторы проекта рассказали о двенадцати местах притяжения нашей земли, об их связи с прошлым и настоящим малой родины, о людях, прославивших её далеко за пределами родных мест. Эти материалы также сопровождались QR-кодами со ссылками на радиопрограммы.

По вторникам в эфире радиостанции «Смоленская весна» выходили программы из цикла «Слова и смыслы». Их авторы объясняли слушателям основы православной веры, непосредственно связанные со сквозными темами проекта, и говорили о понятиях, составляющих культурный код России. Этой теме авторы проекта посвятили 48 программ.

Понимание того, что такое – Русский мир и Русский культурный код, невозможно без общения с людьми, для которых служение Отечеству стало профессией и смыслом всей жизни. Авторы 24 программ из цикла «Проще говоря» встретились со смолянами, работающими в сферах образования, здравоохранения и культуры, в учреждениях социальной защиты, служащих в Церкви и Вооружённых силах, занимающихся творческой и общественной деятельностью. Герои интервью рассказывали о своих ценностях, причинах, которые побудили их выбрать деятельный путь служения Родине.

Особое внимание авторы проекта «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM» уделили самым маленьким слушателям и читателям. Именно для них создали программу «Ладанка»: сказочный персонаж дедушка Меркурий рассказывал им о духовном и культурно-историческом наследии Смоленщины, знаменитых местах и святынях нашего края, известных земляках. Закрепить полученные знания юные смоляне могли в игровой форме – в этом им помогали специально разработанные раскраски и кроссворды, которые размещались на сайте SMOLGAZETA. Скачать их можно было, перейдя по ссылке из QR-кода, размещённого в «Смоленской газете». За год вышло 53 программы из этого цикла.

Сейчас свой вклад в проект «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM» вносят и краеведы: коллектив научно-популярного журнала «Край Смоленский» готовит к выходу тематический номер. Все материалы майского выпуска журнала будут тематически дополнять публикации и программы, созданные в рамках всех циклов и сквозных тем проекта. Кроме того, на его страницах будут размещены все QR-коды, которые сопровождали вышедшие за прошедший год материалы. Журнальные тексты и иллюстрации к ним, уверены авторы проекта, дополнят информацию, с которой уже знакома его аудитория.

Особо стоит отметить, что все материалы, о которых говорится выше, доступны в сети Интернет. Часть из них – из циклов «Ладанка», «Место притяжения» и «Подвижники» – размещена в сетевом издании SMOLGAZETA, в разделе «Культурный код». Видеоролики – на YouTube-канале Смоленской епархии, а радиопрограммы – в официальных аккаунтах радиостанции «Смоленская весна» и Смоленской епархии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на площадке сервиса «Яндекс.Музыка», в разделе «Подкасты и книги» / «Смоленская газета».

Завершая проект «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM», светские и православные журналисты хотят ещё раз подчеркнуть, что культурно-историческое и духовное наследие нашей малой родины по-прежнему останется в числе важнейших направлений нашей работы. Становление и укрепление общества невозможно без знания прошлого – своей истории и культуры, своих корней, и так же невозможно оно без уважения к людям, творившим нашу историю, иногда – ценой собственной жизни. Авторы проекта уже работают над созданием новых проектов и надеются, что и они, как и «Культурный код. Смоленск. 102.7 FM», как и ранее реализованные ими проекты, найдут свой отклик в сердцах читателей и слушателей.