﻿Праймериз «Единой России» — 15 лет





Внутрипартийному инструменту предварительного голосования партии «Единая Россия» в этом году исполняется 15 лет. В этом году в среднем на статус кандидата претендуют 5,7 человек.

Внутрипартийное голосование обеспечивает ежегодное обновление состава кандидатов, расширение социально-демографических рамок. Активное участие в нем принимают не только члены и сторонники партии «Единая Россия», но и беспартийные, не состоящие в каких-то других политических организациях. Появляются новые категории кандидатов: например, участники СВО.

Опыт единороссов перенимают и другие политические силы. В «Справедливой России» запушен конкурс «Справедливый кандидат», есть свой внутрипартийный конкурс в ЛДПР.

Какие особенности предварительного голосования вы можете отметить в вашем регионе? Какие новшества принесут праймериз «Единой России» в этом политическом сезоне? Как вы оцениваете конкурсы кандидатов, которые устраиваются другими парламентскими партиями?

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Первая политическая партия в Российской Федерации, которая стала проводить отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного предварительного голосования стала «Единая Россия и на протяжении 15 лет это успешно реализует. Такой механизм внутрипартийного голосования давно зарекомендовал себя как эффективный способ отбора кандидатов, и не удивительно что другие политические силы в регионе перенимаю этот опыт. Так Смоленское отделение политической партии «Единая России» и ее молодежное крыло в лице «Молодой гвардии» проводят различного рода мероприятия, встречи с активной молодежью, расширяя круг своих сторонников и вовлекая активистов в проекты и программы, реализуемые политической партией.

Среди новшеств, которые видят жители города-героя в Смоленске, это создание и открытие в февраля 2024 г. Штаба общественной поддержки Смоленской области. На базе него регулярно проходят встречи с депутатами, представителями различных общественных организация региона, спортсменами, предпринимателями – всеми неравнодушными жителями города, которые хотят высказаться и поделится своими званиями и опытом. По мнению депутата Государственной Думы Сергея Неверова «Штаб общественной поддержки – новая точка притяжения, обмена мнением, решения насущных вопросов».

Штаб общественной поддержки – открытое и максимально доступное пространство для тех, кто хочет реализовать свой проект или привлечь к нужному делу новых людей. И при поддержке политической партии «Единая России» эта работа уже ведется. Ждем всех заинтересованных и неравнодушных на нашем пространстве.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

15 лет назад партия «Единая Россия» приняла очень ответственное для себя решение – утвердила процедуру предварительного голосования.

Казалось бы, зачем предлагать голосовать избирателям дважды? Но именно такой фильтр отбора кандидатов и показал спустя годы свою состоятельность.

И не случайно опыт единороссов перенимают другие политические партии. Правда, у них эта процедура будет проходить и проходит несколько сложнее, так как каждой партии – возьмем к примеру на уровне муниципалитета – нужно иметь достаточное количество своих членов, чтобы люди имели возможность сделать выбор межу несколькими кандидатами в пользу лучшего на их взгляд.

А у нас на данный момент самой многочисленной в стране остается партия «Единая Россия». И это не случайно. Партия доказала свою состоятельность за долгие годы своего существования.

В нашем регионе в ходе предварительного голосования избиратели всегда делают выбор в пользу кандидата, которого либо знают лично, либо наслышаны о его работе. У нас выбирают по делам.

В этом политическом сезоне с учетом появления муниципальных округов, полагаю, следует ожидать высокую степень заинтересованности выборной кампанией, большое количество претендентов на получение депутатского мандата, серьезное обновление представительных органов власти в муниципалитетах.