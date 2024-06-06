В честь воинов-афганцев

В деревне Рыбки готовят к открытию уникальный объект – мемориальный комплекс, посвященный воинам-афганцам. Инициатором строительства выступил секретарь Смоленского регионального отделения партии, председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Композиция воинам-афганцам станет финальным аккордом. Здесь уже функционируют храм Вознесения Господня, полностью отреставрирован комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны, два года назад был зажжен Вечный огонь, есть современная детская площадка для жителей деревни.

По словам Игоря Ляхова, все это совместный труд сафоновцев и единороссов в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», который призван объединить три поколения – героев прошлого, современников и потомков. На плитах мемориального комплекса выбиты имена афганцев, погибших во время войны, что делает мемориал действительно уникальным. Отметим, что стены храма также украшены иконами и росписью, часть из которых посвящена событиям в Афганистане.

Сейчас идут заключительные работы, завершается укладка газона.



«Мы сделаем большое и трогательное открытие мемориала, пригласим гостей, непосредственных участников тех событий. Я думаю, что мемориальный комплекс станет местом, куда будут приезжать воины-афганцы, чтобы почтить память своих товарищей. Наша задача – сохранить великую и трагичную историю нашей страны», – отметил координатор проекта «Историческая память» в Смоленской области Игорь Ляхов.

Александра АЛИЕВА

НА СНИМКЕ: Ведутся работы по благоустройству мемориального комплекса в Рыбках

Фото: smolensk.er.ru