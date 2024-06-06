﻿На энергоблоке №1 Смоленской АЭС стартовал плановый ремонт





Для поддержания надёжной работы всех систем энергоблока и безопасной эксплуатации АЭС будет выполнено 580 работ, в том числе по управлению ресурсными характеристиками

1 июня 2024 года энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт. В рамках ремонта будут выполнены работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реактора на технологических каналах по результатам их обследования.

«На Смоленской АЭС успешно освоена технология по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Уверен, что накопленный опыт позволит нам качественно в сжатые сроки с безусловным соблюдением требований безопасности выполнить ремонтные операции на первом энергоблоке. Это крайне важно для поддержания надежной работоспособности энергоблока и генерации электроэнергии для страны в заданном объеме, цель 2024 года – не менее 23,425 миллиарда киловатт-часов».

Достижение целевого уровня продолжительности ремонта на первом энергоблоке – одно из ключевых событий как атомной станции, так и Росэнергоатома, в целом. Руководством Концерна установлен целевой уровень продолжительности ремонта – 60 суток. Для достижения этого показателя открыт ПСР-проект по оптимизации работ в период среднего ремонта с УРХ. Применение инструментария производственной системы Росатома поможет устранять непроизводственные потери и грамотно распределить ресурсы.

В рамках работ по модернизации на реакторной установке будет произведена массовая замена технологических каналов, выработавших ресурс, замена импульсно-предохранительных клапанов на трубопроводах редуцированного пара, модернизация системы управления арматурой на напоре питательных электронасосов с заменой электроприводов.

Выполнение значительного объема ремонта запланировано по турбинному и электрическому оборудованию: капитальный ремонт цилиндра высокого давления — 21, ротора высокого давления — 21, генератора 2Г и возбудителя генератора ВГ-2Г, ремонт цилиндров низкого давления, подогревателей низкого давления, сепараторов-пароперегревателей и другого оборудования.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС