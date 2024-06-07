Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья детей

В нашей стране усиленное внимание уделяется здоровью каждого ребенка. Это одна из приоритетных задач государственной политики, ведь сегодняшние дети — это будущее России. Забота о них начинается еще до момента рождения: ведется консультирование и подготовка родителей к беременности, плавно перетекающая в наблюдение и при необходимости лечение беременных женщин в женской консультации по месту жительства.

В целях раннего выявления тяжёлых наследственных и врождённых заболеваний в нашей стране проводятся пренатальный и неонатальный скрининги, которые позволяют своевременно, диагностировать болезни и начать лечение.

С рождения младенцев наблюдают неонатологи, затем педиатры в условиях участковых поликлиник, проводится вакцинация и диспансеризация детей, медицинские осмотры в дошкольных и образовательных учреждениях, оздоровление на базе санаториев и детских лагерей.

В целях сохранения репродуктивного потенциала подросткам 15-17 лет проводится обследование репродуктивной и других систем, активно пропагандируются и объясняются навыки ведения ЗОЖ, оказывается психологическая помощь. Одной из основных организаций, занимающихся в Смоленской области детьми от 10 до 17 лет на безвозмездной основе, является Центр охраны репродуктивного здоровья подростков на базе ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер».

К сожалению, статистика неумолимо констатирует ухудшение общего состояния здоровья детей в России. Множество факторов этому способствуют: не слишком благополучная экологическая обстановка, переутомление из-за нагрузки в школе, секциях и детском саду, влияние многочисленных технических устройств, стремительный ритм жизни современного общества и малоподвижный образ жизни.

По данным статистики, дети составляют около 18% всего населения Смоленской области. Из них дошкольников в возрасте до шести лет — 63 тысячи человек, детей школьного возраста (7-17 лет) — около 100 тысяч.

В последние годы отмечается рост показателя общей заболеваемости среди детей. В структуре общей заболеваемости за 2023 год среди детей Смоленской области в возрасте от 0 до 14 лет 1 место занимали болезни органов дыхания — 57% всей заболеваемости, на втором месте – травмы (около 6%), далее следуют болезни глаза и его придаточного аппарата (5,3%), болезни костно-мышечной системы (4,6%), болезни органов пищеварения(5,1%), заболевания кожи и подкожной клетчатки (3,8%), инфекционные и паразитарные болезни (2,3%).

1 место в возрастной категории 15-17 лет также занимали болезни органов дыхания — 32% от общей заболеваемости, 2 место приходилось на болезни глаза (13%), 3 и последующие места в структуре заболеваемости занимали заболевания костно-мышечной системы (11%), органов пищеварения (8,2%), травмы (6%), болезни эндокринной (5,8%) и нервной системы (5,5%).

Укрепление здоровья ребенка — это не периодические мероприятия, а идеология воспитания, поведенческая база, которая останется с человеком на всю жизнь.

Дети охотно перенимают привычки взрослых, поэтому воспитать здорового ребенка можно только личным примером здоровых родителей с помощью нужной и достоверной информации от медицинских работников.