﻿Независимые эксперты подтвердили соответствие системы экологического менеджмента Смоленской АЭС требованиям международного и российского стандартов





Аудиторы регулярно фиксируют свидетельства улучшений и повышение экологической эффективности деятельности АЭС.

На Смоленской АЭС успешно завершился инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). В ходе трехдневной инспекции эксперты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» провели всесторонний анализ функционирования и совершенствования СЭМ на Смоленской АЭС, а также ее соответствие международному стандарту ISO 14001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Аудиторы встретились с руководством атомной станции, изучили документацию в области природоохранной деятельности, посетили производственные площадки, побеседовали с сотрудниками о их профессиональных обязанностях, понимании роли систем менеджмента на предприятии.

Эксперты ознакомились с работой в области информирования населения по вопросам экологической безопасности атомной станции. Результатом проверки стало подтверждение действия сертификатов соответствия Смоленской АЭС требованиям международного и национального стандартов.

Руководитель аудиторской группы Геннадий Гуц отметил, что в очередной раз, прежде всего, сами работники станции подтвердили свою высокую компетенцию и открытость. «Все необходимые свидетельства о соответствии деятельности требованию стандарта собраны, — подчеркнул он. — Смоленская АЭС поддерживает высокий уровень в области промышленной безопасности и экологии. В постоянном режиме ведется мониторинг состояния окружающей среды, работа с общественностью и внешними заинтересованными сторонами. То, что вы доводите объективную информацию, говорит о том, что вы открыты, и это огромный плюс», — сказал он.

Также аудиторы отметили, что Смоленская АЭС постоянно движется по пути улучшений, следуя требованиям стандартов.

Впервые Смоленская АЭС сертифицировала свою систему экологического менеджмента в 2012 году. С тех пор аудиторы ежегодно фиксируют свидетельства улучшений и повышение экологической эффективности деятельности Смоленской АЭС.

Усилия Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» показывают, что Росатом, как и другие крупные российские компании, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС