﻿Проект Смоленской АЭС в области экологии стал победителем сразу двух престижных конкурсов





Охрана окружающей среды является приоритетной миссией для каждого из участников экологических проектов и инициатив.

5 июня 2024 года, в День эколога, состоялось награждение Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» Экологического фонда имени В.Вернадского. Это конкурс реализованных в области экологии и охраны окружающей среды проектов. Более 10 лет самые яркие из них отмечаются высокими наградами.

В этом году конкурс собрал более 400 заявок из 64 регионов, из которых было выбрано 22 победителя в семи номинациях. Смоленская АЭС стала победителем в номинации «Экопросвещение» с проектом «ЭКОточка». Это фестиваль, который проводился осенью прошлого года в Десногорске и был организован САЭС при поддержке Первичной профсоюзной организации, Администрации Десногорска, а также объединений «Протон», «Добро.Центр» и «Навигаторы детства».

В ходе него 127 волонтеров в восьми павильонах организовали познавательные конкурсы, викторины, и различные активности. Здесь также можно было выиграть призы и обменять свои вещи на что-то интересное для себя, тем самым сделать полезное дело для экологии страны. В 2024 году он повторится в сентябре.

Также проект «ЭКОточка» Смоленской АЭС стал победителем Всероссийского конкурса для пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года-2023», заняв почётное 2-е место в номинации «Лучший PR – проект в энергетике». Торжественная церемония награждения победителей дипломами и призами состоялась в Москве 31 мая 2024 года. На ней собралось более трехсот участников со всей России.

Предприятия Госкорпорации «Росатом» активно участвуют в проектах по сохранению биоразнообразия планеты. Одним из приоритетов Президента РФ является повышение эффективности управления природными ресурсами. Росатом последовательно реализует шаги по переходу к зелёной экономике.

Справка:

Смоленская АЭС – лидер природоохранной деятельности в регионе своего расположения. Атомная станция поддерживает высокий уровень эксплуатации оборудования, обеспечивающий сохранение природных систем, ведет работу с населением по формированию экологической культуры. «ЭКОточка» — это уникальное мероприятие экологического просвещения для детей и взрослых, которое направлено на повышение уровня экологической культуры и информированности о национальном проекте «Экология» у жителей России.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС