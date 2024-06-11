Кто нас выводит в мастера

На открытом турнире по боксу, проходившем 30-31 мая в спортивном зале «Строитель», на ринг выходили как совсем юные, так и титулованные спортсмены из Сафонова, Смоленска, Рославля, Озерного, Каспли, поселка Холм-Жирковского, Боровска Калужской области, подмосковной Дубны.

К участникам соревнований с пожеланиями удачи обратились начальник отдела по физкультуре и спорту Дмитрий Кулаков, тренер по боксу Вячеслав Минченков, главный судья республиканской категории Алексей Янченко, а также пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира 2008 года Имиль Иксанов.

Дмитрий Кулаков отметил, что в Сафонове растет количество спортсменов, занимающихся боксом в спортивных клубах «Криптон» и «Пересвет» под руководством тренеров Данилы Сергеева и Вячеслава Минченкова. Мальчишки охотно выбирают занятия этим видом спорта, стремясь стать сильными и мужественными.

После того, как замолкли звуки гимна Российской Федерации, вышли на ринг юные боксеры. Кто-то из ребят и девчат (а среди участников турнира были и девочки) впервые участвовал в поединках с соперниками, большинство же имело хотя бы небольшой опыт борьбы. Турнир принес очередную победу Абдулаху Ашурову – ученику средней школы № 6, воспитаннику тренера Вячеслава Ивановича Минченкова. В копилке достижений подростка около 30 медалей. Вот и на прошедшем недавно в Можайске турнире юноша одержал победу над сильным соперником. На старшего брата равняются двое младших, которые также пришли заниматься к тренеру Минченкову в клуб «Криптон», где учат быть сильными, ловкими, выносливыми.

Сам Вячеслав Минченков с 12 лет в боксе. В юности он также познал вкус побед. Вплоть до призыва на срочную службу в армию не знал поражений на ринге. Тренер Юрий Андреевич Михайлиди сделал ставку на талантливого воспитанника и не разочаровался в нем. Тренерской работой Вячеслав Иванович занимается на протяжении трех десятков лет. Он сам предан боксу до фанатизма и ребят приобщает все силы отдавать спорту, будь то общая физическая подготовка, игра в футбол или баскетбол. «Каждая из тренировок нацелена на результат, достижение которого зависит от твоей самоотдачи, настроя на победу», – учит он воспитанников. Одним из способных своих учеников называет Ивана Матвеева: тот в подростковом возрасте одерживал победу над опытными взрослыми боксерами.

На общегородском открытом турнире вышли на ринг воспитанники тренера Данилы Сергеева, а потом и сам он показал, как достигается победа над соперником.

Среди его болельщиков были не только юные боксеры, но и брат Глеб – судья первой категории, отец Олег, стаж тренерской работы которого составляет 30 лет. Это он приобщил сыновей к занятиям спортом, немало сделал для развития бокса в Сафонове. Сейчас Данила является кандидатом в мастера спорта, на его счету около полутора сотен боев, многие из которых закончились победой.

В свое время Олег Сергеев оборудовал спортзал в подвале одного из домов поселка Южного, где тренировались желающие. Детям, приходящим на занятия, доходчиво объяснял, что есть такой спорт – бокс, включенный в олимпийскую программу. Он придуман не сегодня и не нами. Кулачные бои были включены в программу еще античных Олимпийских игр. Тренер считает необходимым объяснить мальчишкам, как себя вести не только на ринге, но и в жизни, убеждая в том, что бокс – это не нападение, а защита. В жизни это умение пригодится в защите Родины, тех или иных ценностей. Ты сможешь при необходимости постоять за себя, вступиться за честь девушки, она будет чувствовать себя защищенной.

На открытом турнире победители получили золотые медали и дипломы. Одна из наград пополнила копилку достижений Данилы Сергеева.

Тренер из Дубны Михаил Шнерев приехал в Сафоново с пятью своими воспитанниками. Сам он побеждал в трех всесоюзных поединках из пяти, в девяти международных турнирах из одиннадцати, в которых принимал участие. Сильнейшим из его ребят улыбнулась удача в Сафонове. Безусловно, ей радовались и сами боксеры, и их тренер, для каждого из которых бокс – отдельный мир с правилами поведения, нормами психологии и культуры.

Вячеслав Минченков как организатор турнира отмечает поддержку главного спонсора – генерального директора компании «Сафоновомясопродукт» Валерия Александровича Бычкова. Уже не первый год он поддерживает сафоновских боксеров, оказывает содействие в проведении соревнований на достойном уровне. Благодаря таким руководителям удается направить энергию молодых людей в нужное русло, закалить и научить держать удар и, когда это будет необходимо, защитить слабого, встать на защиту Родины.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: на открытом турнире по боксу в Сафонове

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