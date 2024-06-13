Петербургский экономический форум показал тщетность попыток изолировать Россию





Страны Запада планировали подорвать экономику РФ в срок от трех до шести месяцев, но очевидно, что этого не происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Петербургском экономическом форуме.

«Ну хорошо, собирались подорвать экономику РФ и полагали, что это произойдет в течение 3, 4, 6 месяцев. Но все же видят, что этого не происходит», — сказал глава государства.

В ПМЭФ-2024 участвует более 18 тысяч гостей из 139 стран и территорий. Беспрецедентный интерес со стороны иностранных партнеров и СМИ говорит о том, что российский рынок и в целом экономическая модель развития и укрепления России на фоне серьезных ограничений и давления со стороны коллективного Запада показала свою конкурентоспособность. Многонациональная и многокультурная, ценностно ориентированная Россия становится одним из центов роста формирующегося многополярного мира.

Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических направления: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».

На форуме будет подписано, по предварительной оценке, 280 документов. Сумма контрактов, которые будут заключены на ПМЭФ-2024, может достичь пяти триллионов рублей.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Ещё к моменту проведения Петербургского экономического форума, проводившегося в 2023 году, стало окончательно очевидно, что политика западных санкций в отношении России провалилась. Российские товары нашли новые рынки сбыта — например, больше нефти стало продаваться в Китай и Индию, а нефтяной потолок цен не работал. Импортные товары нашли пути обхода через параллельный импорт. Поэтому уже в прошлом году основной целью Запада стала победа над Россией на поле боя через так называемое контрнаступление Украины. Когда и эта цель провалилась, в этом году новых стратегических целей Западом фактически не ставится — делается акцент на оборону Украины и на различные провокации с использованием дальнобойного оружия по российской территории, а также с планируемым использованием войск Французского иностранного легиона на Украине. Запад находится в ожидании выборов президента США в ноябре 2024 года, которые окажут большое влияние на мировую обстановку. Таким образом, Россия успешно справляется с западным санкционным давлением, в том числе в экономической области. На Петербургский международный экономический форум приехало большое число как бизнесменов, так и политиков, друзей России из зарубежных стран. Подписано большое количество соглашений. Форум удался и показал невозможность изоляции России от мировой экономики.

Например, одним из гостей форума стал президент Боливии Луис Арсе. У России тёплые отношения с Боливией ещё со времён президентства Эво Моралеса. Луис Арсе. Объявлено об очень важном проекте по сотрудничестве в сфере ядерных исследований, а также о совместной добыче лития. Редкоземельные металлы становятся очень важны в условиях глобального «зелёного перехода», и Россия не должна отставать от мировых трендов — поэтому реализация данного проекта является приоритетной. Роль Латинской Америки с учётом роста значения редкоземельных металлов может резко возрасти, и у России сильные позиции в этом макрорегионе. Кстати, Луисом Арсе ранее высказывалась идея создания «Литиевого ОПЕК» — нужно обязательно оценить эту идею, она может быть очень перспективной.

ПМЭФ-2024 также отметился неожиданным заявлением Владимира Путина о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года. Этого долго добивалась парламентская оппозиция — «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, были идеи подать соответствующий запрос в Конституционный Суд. Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам — абсолютно правильная и своевременная, даже давно назревшая идея. Рынок труда испытывает дефицит кадров, поэтому государство заинтересовано в том, чтобы опытные кадры реализовывали себя на рынке труда, реализация предложения Президента будет стимулировать удержание и привлечение на работу старших, опытных, подготовленных кадров, прошедших хорошую школу. Кроме того, конституционная реформа 2020 г. предусматривает обязательную индексацию пенсий, поэтому восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров снимет вопросы относительно конституционности такой длительной приостановки индексации. Это предложение Президента ещё раз показывает увеличнеие роли социальной справедливости в государственной повестке — введение прогрессивного налога, переход ряда компаний в госсобственность, а также возврат индексации пенсий работающим пенсионерам, — все эти меры демонстрируют социальный характер российского государства.

Смоленская область приняла активное участие в работе Петербургского международного экономического форума. Подписаны важнейшие соглашения со Сберлизингом о модернизации общественного транспорта, с Вайлдберриз — о строительстве логистического склада. Я бы выделил соглашение с НАМИ о реализации проекта комплексного развития «Рославльских тормозных систем» — проектом предусмотрена модернизация производства, увеличение мощностей и выпуск новой продукции. Компоненты будут делать не только для пневматических тормозных систем, но и для гидравлических. Привлечение 10 миллиардов рублей инвестиций очень важно для Рославля и для развития предприятия. Также следует отметить встречу с новым министром сельского хозяйства Оксаной Лут, где обсуждалось расширение участия области в программе «Комплексного развития сельских территорий» и вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Очень важно, что участие области в ПМЭФ приносит конкретные результаты. Например, на прошлых форумах был подписан ряд соглашений, которые уже успешно реализутся. Так, компания «Золотая нива» получила в кредит четыре миллиарда рублей и приступила к созданию молочной фермы, где будет содержаться свыше трех тысяч голов скота. Компания «ВЗК» совместно с правительством области получила кредит в объеме более восьми миллиардов рублей и восстанавливает в Вязьме мелькомбинат, где будет производить корма для аквакультуры. Другой проект на 250 с лишним миллионов рублей связан с углубленной переработкой рапсового масла в Рославле. На базе завода «Гагаринконсервмолоко» реализуется проект по организации производства сыра «Чеддер». Важно, чтобы и подписанные в этом году на форуме соглашения имели долгоиграющий эффект для привлечения инвестиций в Смоленскую область и модернизации её сельского хозяйства и промышленности.



Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В начале июня 2024 г. в Санкт-Петербург не только пришли белые ночи, но и спустя пять лет вернулся международный экономический форум, на котором представлено 139 стран и почти 18 тысяч гостей- участников. Среди высоких и заинтересованных гостей был и губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин. В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Смоленской областью и гендиректором «Сбербанка Лизинг» Виктором Вентимилла Алонсо при участии вице-президента – председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова. Данное соглашение привлечет в регион внебюджетные инвестиции, компания «СберЛизинг» намерена осуществить на территории региона программы, направленные на развитие промышленного производства, сельского хозяйства, лесопереработки, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей.

Одним из важных проектов для Смоленской области который затрагивался на ПМЭФ-2024 г. – это строительство высокоскоростной магистрали, что свяжет Москву и Минск, под ключевым названием «Союз». Длина маршрута составит 715 километров. Скорость движения поездов по ней составит от 200 до 400 километров в час. Путешествие между столицами союзных государств займет 3 часа. При этом на маршруте планируют задействовать 21 поезд.

Так же на стенде Смоленской на ПМЭФ-2024 появился виртуальный Юрий Гагарин. В этом году празднуется 90-летие со дня рождения первого космонавта, изображение Юрия Алексеевича должно вдохновлять гостей форума посетить наш регион.

Все эти проекты и мероприятия направлены на развитие Смоленского края, что в первую очередь позволит привлечь в регион новые инвестиции, поспособствует созданию новых рабочих мест, притоку капиталов и улучшению благополучия населения.