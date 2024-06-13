﻿День России символизирует преемственность государственности РФ





Президент Владимир Путин считает, что День России должен отмечаться как символ незыблемости и преемственности государственности РФ, неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества.

«Это праздник в честь нашей Родины, — охарактеризовал президент День России. — Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед».

«Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. И все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией», — сказал он.

«Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов. Но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества», — отметил глава государства.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

История праздника, отмечаемого в России 12 июня, восходит к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР на I съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. С 1991 года 12 июня в России является нерабочим днём. Российские власти в 1990-е годы пытались позиционировать праздник как «День независимости России», с чем в том числе и было связано неприятие праздника со стороны КПРФ, ассоциировавших Декларацию 12 июня 1990 года с прологом распада СССР (кроме того, 12 июня 1991 года президентом РСФСР был избран Борис Ельцин, подписавший в декабре 1991 года Беловежское соглашение, констатировавшее распад СССР). Поэтому праздник 12 июня имеет сложную и неоднозначную историю.

Однако в настоящее время коннотация праздника приобрела уже иное значение. Во-первых, с принятием в 2002 году нового Трудового кодекса РФ праздник 12 июня официально стал именоваться «День России». Тем самым осуществлён отход от восприятия праздника как знаменующего автономию РСФСР от Союзного центра к празднику — символу российской государственности, национальной идентичности, суверенитета России не мнимого (от союзного центра), а реального (от иных центров влияния на международной арене), преемственности традиций, связывающих Древнюю Русь, Российскую империю, СССР и новую Россию. Именно этого понимания праздника придерживается Президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что «слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. И все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией».

Россия — не абстрактное понятие определённой территории, а в первую очередь люди, которые здесь живут. Поэтому очень важно, что именно в День России нашим выдающимся землякам, соотечественникам вручают Государственные премии. Как восстановление преемственности с советской традицией чествования передовиков производства именно в День России стали чествовать Героев труда — после лихолетья 90-х годов лучших тружеников, как и в советское время, стали вновь награждать этим высоким званием. Стоит также отметить, что День России за рубежом многими обычными людьми воспринимается как главный национальный российский праздник, поскольку традиция учреждения подобных праздников (связанных где-то с обретенимм независимости, где-то с революционными событиями, положившими начало современной государственности) есть практически во всех странах мира.

12 июня в истории России – это еще и день рождения святого благоверного князя Александра Невского, поэтому национальный праздник 12 июня для России символирует преемственность и с русской православной традицией. Не случайно в телевизионном проекте 2008 г. «Имя Россия» победу одержал именно Александр Невский — государственный деятель, отстоявший суверенитет и государственность России и защитивший её от подрыва извне. Таким образом, 12 июня в настоящее время является праздником, прочно ассоциирующимся с российской государственностью, с её национальной символикой, с выдающимися россиянами, внёсшими большой вклад в развитие России. Критика праздника со стороны левой оппозиции связана в первую очередь с событиями начала 1990-х годов; думаю, что критика сошла бы на нет, если бы 7 ноября как День Великой Октябрьской социалистической революции вновь получил бы статус государственного праздника (например, во Франции, стоящей на капиталистических рельсах, День взятия Бастилии тем не менее является главным государственным праздником). В таком случае День России стал бы восприниматься практически всеми в нашей стране как «символ незыблемости и преемственности государственности РФ, неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества», о чём сказал Президент России Владимир Владимирович Путин.

В Смоленской области в связи с Днём России проходит большое число массовых мероприятий. Так, например, в Лопатинском саду Смоленска проходит фестиваль исторический реконструкции «Смоленщина — путь через века». Вечером пройдёт показ фильма «Офицеры». «Единая Россия» организовала в честь праздника на баскетбольной площадке масштабный турнир с участием 150 спортсменов из разных регионов страны.

Для смолян праздник имеет большое значение. Смоленск основан в 863 году, ещё до появления Древнерусского государства. Смоленское княжество было важной частью Древней Руси. В связи с феодальной раздробленностью смоляне оказались частью Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, а затем некоторое время находились в составе Речи Посполитой. Тем не менее Смоленщина никогда не теряла свою русскую идентичность, православную веру, сохранив при этом прочные отношения с братской Белоруссией. В критические моменты для нашей страны (1812, 1941 гг.) Смоленск сыграл важнейшую роль в сохранении России как государства. Поэтому для смолян День России является праздником, позволяющим в полной мере ощутить «почитание многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед» — то, о чём сказал Президент.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

12 июня 1990 года, это день в истории России, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В документе было провозглашено главенство Конституции России и её законов, а также утверждались равные правовые возможности для всех граждан. В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ дата 12 июня была утверждена в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Этот государственный праздник был объявлен выходным днём, а в 2002 году его решили переименовать в День России.

12 июня 2024 г. Смоленск, как и вся страна праздновала День России. В любимом месте отдыха смолян в Лопатинском саду проходит фестиваль исторической реконструкции. Фестиваль «Смоленщина — путь через века», проходил в рамках проекта молодёжного центра «Пушкинский» «Вперёд, патриот». Жители и гости областного центра на пяти площадках могут погрузиться в разные исторические эпохи, начиная с XVII века до начала XXI в. Гости могли поучаствовать в сражении на мечах XVII века, изучить приемы штыкового и рукопашного боя, посмотреть, как проходил бал в XVIII веке, познакомиться со Смоленском 1812 года и прикоснуться к технике и оружию Великой Отечественной войны. Одной из ключевых площадок вблизи памятника Защитникам Смоленска стала выставка современного оружия в том числе, принимавшего участие в военной операции на востоке Украины. Вечером, в 21:00, у Лодочной станции состоялся показ фильма «Офицеры».

На всех исторических площадках проходили мастер-классы и выступление оркестра, и не смотря на хмурую и дождливую погоду ничто не смогло испортить праздник смолянам.

Директор молодёжного центра «Пушкинский» Никита Алфимов по поводу значения этого праздника говорил: «Смоляне могут увидеть, как жил наш город в разные исторические эпохи. В День России считаем важным показать основные вехи города-героя, погрузить зрителей в атмосферу тех или иных лет, чтобы каждый смог ощутить себя на месте наших предков».

Этот летний выходной день становится для россиян не просто еще одним праздничным днем, а днем сплочения, днем объединения всех русских людей, всех граждан многонациональной страны. Необходимо в этот день больше говорить о значение российской истории, организовывать различные мероприятия и площадки, где будет представлена разнообразная многовековая история страны, что б современное поколение знало и гордилось своими предками. Этот день должен стать наряду с иными государственными датами – ключевым, значимым событием истории современной России, что бы каждый из россиян ощущал себя частью большой и дружной семьи, и имя ей — РОССИЯ!