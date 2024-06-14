﻿Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от алкоголя





Алкоголь — яд, который действует на все системы организма. Алкоголь убивает около 450 тыс. россиян в год (54,4 на 100 тыс. населения в РФ, в Смоленской области — 37,5 на 100 тыс. человек).

Смертность по вине алкоголя в возрастной категории 20 — 39 лет составляет около 25%. Это не всегда связано с проблемами со здоровьем, молодые люди погибают от бытовых травм, аварий и несчастных случаев, происходящих в состоянии алкогольного опьянения.

Число ДТП по вине водителей с признаками опьянения: в России — 13,6 на 100 тыс., в Смоленской области – 15,0 на 100 тыс. В среднем доля ДТП с участием водителей с признаками алкогольного опьянения в нашем регионе составляет 13,4%.

Среди пациентов с онкозаболеваниями доля смертей, связанных с алкоголем, у мужчин в возрасте 15-54 года — 59%, старше 55 лет — 22%. Самый высокий процент среди — мужского трудоспособного населения.

С потреблением алкоголя связаны 69% смертей от цирроза печени, 61% — от кардиомиопатии и миокардита, 47% — от панкреатита.

Алкоголь в России употребляют около 80-85% работоспособного населения. Большинство жителей пьют намного выше умеренных доз. Потребление алкоголя на человека в Смоленской области в 2019 году составило 12,6 литра на душу населения.

Научно доказан безусловный вред алкоголя. Злоупотребление алкоголем может приводить к развитию более 60 заболеваний (инсульт, рак поджелудочной железы, ротовой полости, пищевода, печени, гепатит, цирроз, язвенная болезнь желудка, артериальная гипертония и т.д.).

Молекулы алкоголя способны проникать во все ткани организма. Лишь 5-10% этилового спирта выводится из организма вместе с мочой и потом. Остальные 90-95% беспрепятственно поступают в желудок, кишечник, кровеносную и нервную системы, печень, мозг, почки. Большая часть (90 — 98%) этанола окисляется в печени, но разрушительное влияние оказывается на все органы и системы человеческого организма.

Повреждение тканей печени ведет к развитию алкогольного гепатита (воспаление печени), а затем цирроза и рака печени. Злоупотребление алкоголем в 7 раз повышает риски заболеваний поджелудочной железы. Спиртное повреждает кровеносные сосуды, вызывает «сгущение» крови и образование тромбов. Алкоголь способствует повышению АД и развитию гипертонической болезни. В разы увеличиваются риски инфарктов и инсультов.

Спиртное постепенно угнетает деятельность нервных клеток и разрушает их, уменьшает объемы мозга. Происходит постепенная деградация умственных способностей и личности: ухудшается память, скорость мышления, координация движений.

— На сегодняшний день самым популярным, доступным и эффективным методом лечения алкогольной зависимости считается 12-шаговая программа анонимных алкоголиков (АА). Это строго добровольное объединение людей для решения общей проблемы. 12 шагов предусматривают, прежде всего, признание зависимости и неспособности избавиться от нее своими силами. Поэтому и требуется взаимопомощь: люди выздоравливают сами, помогая другим. Участие в программе совершенно бесплатное, единственное условие — желание бросить пить, — сообщила главный внештатный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева.

Отказ от вредных привычек, наряду с другими составляющими ЗОЖ, входит в число основных факторов укрепления общественного здоровья. За дополнительной информацией и помощью в отказе от вредных привычек обращайтесь в Смоленский областной наркологический диспансер по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Советская, д.4, каб. №8 (кабинет помощи при отказе от вредных привычек).