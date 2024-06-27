﻿Смоленская АЭС: юный десногорец стал призером экологического детского форума проекта «Территория успеха: в объятиях природы»





В этом году 10-дневный форум проходил в Дагестане. Его участниками стали 35 юных фотографов из российских городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом», а также зарубежных городов-побратимов Венгрии, Беларуси и Абхазии. В состав участников форума вошел воспитанник МБОУ «СШ№4» Десногорска Артем Евсюков.

Чтобы попасть на творческий интенсив, Артему предстояла сложная задача — сначала войти в число победителей муниципального этапа конкурса «В объятиях природы» (проводится Фондом АТР АЭС при поддержки Госкорпорации «Росатом»). Затем среди победителей и призеров эксперты выбирали лучших из лучших — тех, кто отправится в Дагестан.

«До интенсива мне очень нравилось фотографировать. Чаще я просто брал телефон и делал фотографии всего вокруг, пытаясь поймать интересный ракурс, — поделился Артем Евсюков. — На форуме я узнал, что красивыми фотографии делают и другие вещи: выдержка, свет. Мне понравилось снимать не только природу, но и портреты, животных. Сейчас я точно могу сказать, что по-настоящему полюбил ремесло фотографа и точно буду участвовать в следующем сезоне конкурса. Правда, телефон я точно сменю на фотоаппарат.»

На протяжении всего экофорума с детьми работали профессиональные российские и венгерские фотографы Ростислав Машин, Дмитрий Гаврилов, Дмитрий Голубев, Александр Иванов, Винце Балинт, Акош Бадайки. Они провели для ребят лекции, практические занятия и мастер-классы по различным видам фотосъемки, научили работать с цветом и светом, выстраивать композицию кадра. Юные творцы практиковались в самых живописных местах — в окрестностях бархана Сарыкум, Сулакского каньона, Самурского заповедника, а также в горных пещерах Салтинского подземного водопада.



Экологический детский форум проекта «Территория успеха: в объятиях природы», завершился фотовыставкой и награждением победителей в Москве во Дворце пионеров на Воробьёвых горах. Торжественное закрытие с участием почетных гостей состоялось 20 июня. Дипломы победителям проекта вручали Александр Мясков – председатель Союза фотографов дикой природы, основатель и многолетний руководитель конкурса и фестиваля «Золотая Черепаха», член Общественного совета Минприроды России, и Сергей Горшков – многократный победитель и финалист ведущих международных конкурсов, лучший фотограф мира по версии «BBC Wildlife Photographer of the Year» (2020).

Работы Артема, которые он сделал за время работы форума, вошли в число победителей форума. Так, юный смоленский атомщик был награжден сразу в двух номинациях: II место среди портретных фотографий и III место среди пейзажей.





Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных проектов, а также мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала среди молодежи, и развитие доступной творческой инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС