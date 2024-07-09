Каждый год — новая культурная столица

Выбирайте город, который достоин получить звание «Культурная столица года» и стать центром притяжения туристов в 2026 году.

Культурную столицу выберут эксперты и жители всей страны. Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря.

https://www.gosuslugi.ru/landing/culturalcapital?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=culturalcapital

Как проголосовать:

1. Перейдите на страницу голосования на Платформе обратной связи vk.cc/cwxymX

2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг

3. Сделайте выбор и проголосуйте

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному, а 12 декабря мы узнаем культурную столицу 2026 года