Смолянка вышла в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»





Выпускница сафоновской школы Наталья Черкес успешно прошла отборочные этапы конкурса и вошла в число 300 полуфиналистов из 18 438 зарегистрированных участников. Она рассказала нам о цели участия в конкурсе и о своем проекте по построению сильного HR-бренда, то есть образа компании, сформированного в сознании её сотрудников и соискателей, для строительной отрасли.

– Нехватка кадров остаётся актуальной проблемой для множества компаний, и строительный сектор не является исключением. HR-специалисты с каждым годом все сильнее испытывают высокую конкуренцию за привлечение и удержание квалифицированных рабочих. Эту проблему усугубляет тот факт, что молодое поколение выпускников вузов не стремится работать по специальности из-за недостаточной популярности строительных профессий. Как раз решению этой проблемы в строительной сфере и посвящен мой проект, который я планирую презентовать на финале конкурса. Фокус будет на внедрение моей авторской методологии построения HR-бренда в интернете.

Благодаря четко отработанным шагам и прописанным бизнес-процессам по созданию привлекательного имиджа компании любой специалист отдела кадров может обеспечить стабильный поток заявок от соискателей. В настоящее время мы с командой занимаемся переводом этого продукта в цифровой формат, что не только упростит работу HR-отдела, но и позволит оцифровать множество показателей. Однако все детали пока раскрывать не буду – впереди еще важный этап конкурса – финал, а туда еще нужно пройти!

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев, который проводится среди представителей стройотрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации этой сферы на руководящих позициях различного уровня. Мероприятие призвано содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Его целью является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также повышение престижа этих отраслей в российском обществе посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев – участников конкурса.

Раиса Александрова