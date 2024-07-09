﻿Минпромторг России поддержал проекты развития смоленских промышленных предприятий





Создание новых производств на базе «Рославльских тормозных систем» и «Ярцевского металлургического завода» обсудили на рабочей встрече Губернатора Смоленской области Василия Анохина и Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. По итогам совещания было решено совместно проработать вопросы финансирования инициатив, а также достигнута договоренность о предоставлении Правительством Смоленской области максимального набора налоговых льгот и преференций для их реализации.

«Реализация масштабных промышленных проектов внесёт весомый вклад в развитие экономики области. Благодаря модернизации двух смоленских предприятий будут созданы современные импортозамещающие производства, выпускающие востребованную на рынке продукцию. Благодарю Антона Андреевича за поддержку в столь значимом для нашего региона вопросе!», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Программа развития «Рославльских тормозных систем» предполагает организацию выпуска импортозамещающей продукции, востребованной ведущими автопроизводителями: «КамАЗом», «Уралом», «ГАЗом», «НЕФАЗом» и «МАЗом». Благодаря реализации проекта у крупнейшего машиностроительного предприятия в области десятикратно вырастет выручка и достигнет объёма в 10 млрд руб.

Еще одна тема рабочей встречи – это создание производства холоднокатаного проката на «Ярцевском металлургическом заводе». Сильные стороны проекта – гарантированный спрос со стороны крупнейшей металлобытовой организации, выгодное географическое положение и подготовленная инфраструктура. Благодаря реализации инициативы объём выпуска новой востребованной продукции достигнет до 250 тыс. тонн в год. Для финансирования развития предприятия будут проработаны возможности получения льготного займа Фонда развития промышленности и заключения специнвестконтракта (СПИК 1.0).

Глава Минпромторга России Антон Алиханов поддержал представленные на рабочей встрече инвестиционные проекты и отметил, что их реализация соответствует задачам развития российской промышленности.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог, студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр

В марте 2023 г. решением Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путины был назначен новый исполняющий обязанности губернатора Смоленской области, весь регион с нетерпением стал ждать что же даст данная ротация кадров??? Затем в сентябре 2023 г. прошли досрочные выборы губернатора Смоленской области, на которых 86,62 % избирателей (216 767 человек) поддержали Василия Николаевича Анохина.

20 сентября 2023 года Василий Анохин вступил в должность губернатора. Новый руководитель, заявивший своим лозунгом работу «на новых скоростях», привлек к региону беспрецедентное внимание и поддержку со стороны федерального центра. Результатами стали позитивные изменения в организации медицинского обслуживания, образования, подготовки профессиональных кадров, развития коммунальной инфраструктуры и многое другое.

И вот новые соглашения и достижения губернатора Смоленской области создание производств на базе «Рославльских тормозных систем» предполагает организацию выпуска импортозамещающей продукции, востребованной ведущими автопроизводителями: «КамАЗом», «Уралом», «ГАЗом», «НЕФАЗом» и «МАЗом». Возрождение «Ярцевского металлургического завода», строительство крупнейшей металлобытовой организации, планирование выпуска новой востребованной продукции 250 тыс. тонн в год станет новой вехой в возрождении и развитии промышленности Смоленского региона.

Хочется пожелать дальнейших успехов Василию Николаевичу Анохину и его команде, лишь совместными усилиями мы возродим былую славу Смоленского края.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Возрождение экономического потенциала Смоленской области одна из ключевых задач, которая стоит перед губернатором Василием Николаевичем Анохиным. Это не только создание новых рабочих мест, привлечение новых инвесторов и денежных средств в регион, но и возрождения былого величия Смоленского края. Хотелось привести немножко исторических и статистических данных:

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 марта 1982 г. № 174 началось строительстве в г. Ярцево Смоленской области специализированного чугунолитейного завода и завода дизельных двигателей Московского автомобильного завода им. И.А. Лихачева (производственное объединение «ЗИЛ»), сооружаемых подрядными организациями Минэнерго СССР и Минмонтажспецстрой СССР.Технический проект Ярцевского специализированного чугунолитейного завода был утвержден Минавтопромом СССР 21 августа 1973 г. на программу 337,3 тыс. тонн чугунного литья в год. Общая сметная стоимость строительства завода составляла – 438262 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 256775 тыс. рублей. Сметная стоимость первой очереди завода составляла 371 млн. рублей капитальных вложений, в том числе 199 млн. рублей строительно-монтажных работ. Сметная стоимость пускового комплекса составила 240,5 млн. рублей капитальных вложений, в том числе 159 млн. рублей строительно-монтажных работ.

В течение 1972-1973 гг. были проведены подготовительные работы, а в 1974 г. началось строительство предприятия.Ярцевский специализированный чугунолитейный завод предназначался для выпуска отливок из чугуна к автомобилям ЗИЛ. Мощность первой очереди завода составила 333, 3 тыс. тонн изделий в год, в том числе пусковой комплекс – 60 тыс. тонн.

В 1985 г. на строительстве завода было освоено 36,8 млн. рублей капитальных вложений, в том числе 34,1 млн. рублей на объектах промышленного назначения, выполнив строительно-монтажных работ на сумму 17,9 млн. рублей, в том числе 15.5 млн. рублей на промышленных объектах. Также был введен в эксплуатацию административно-бытовой корпус, эстакада инженерных коммуникаций и электрокабельный тоннель, водогрейный котел № 5, ацетиленовая станция, 28,6 тыс. квадратных метров жилой площади и ряд других объектов.

30 декабря 1986 года, в 9 часов 30 минут на плавильную печь номер 30 было подано напряжение. 2 января 1987 года в 15:00 часов московского времени началось плавление металла. Первый анализ показал: чугун хорошего качества, специалисты утверждали – качество ярцевского металла отвечает всем требованиям.

Сооружение завода дизельных двигателей в г. Ярцево было предусмотрено постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 марта 1982 г. № 174. Проект на строительство завода был утвержден Минавтопромом СССР 11 декабря 1982 г., сметная стоимость строительства составляла 633,8 млн. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 330,8 млн. рублей. В 1983 г. на сооружении завода было выполнено строительно-монтажных работ на 2 млн. рублей. В 1984 г. на строительстве завода при плане 5,4 млн. рублей было выполнено 6,1 млн. рублей строительно-монтажных работ, в том числе на жилищном строительстве при плане 1130 тыс. рублей было выполнено 1354 тыс. рублей или 120 %. Ввод мощности по выпуску 75 тыс. дизельных двигателей был намечен на 1988 г.

Судьба обоих заводов печальна: завод дизельных двигателей несмотря на все старания и вложения, так и не стал полноценным поставщиком дизельных двигателей для конвейера в Москве. На сегодняшний день производственная база полностью уничтожена. А чугунолитейных завод, давший первый металл в 1987, в итоге был продан, функционировал, но уже не по автомобильной тематике, в начале 2010-х годах прекратил производство. На сегодня в Ярцево на его базе продолжает заниматься литьем ООО «Емф-Технологии».

Это всего лишь некоторые цифры и факты о былом величии смоленской промышленности, хочется верить, что с новым губернатором, на новых скоростях начнется возрождение региона. И лозунг «Живешь на Смоленщине – будь строителем» заново обретет новый смысл и будет использован не только на возрождаемых промышленных объектах, но и даст толчок к развитию иных отраслей чем славился Смоленский край и привлечет население, прекратив его отток в другие регионы страны.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В 2023 году рост промышленного производства в Смоленской области превысил 10%. Это отличный показатель в условиях санкций и внешнего давления против России. В целом по России рост промышленного производства в 2023 году составил 3,5%, то есть показатели Смоленской области в 3 раза превысили общероссийские. Тем не менее, в ряде регионов индекс промышленного производства рос ещё быстрее, а в Смоленской области нужно сделать ещё очень много для восстановления советской промышленной базы и вывода её на современные рельсы.

В связи с этим очень актуальны проекты, обсуждавшиеся на встрече Министра промышленности и торговли Антона Алиханова и Губернатора Смоленской области Василия Анохина. Антон Алиханов имеет опыт работы в качестве Губернатора Калининградской области, хорошо знает региональную специфику и имеет понимание, как предложенные на региональном уровне проекты в сфере промышленного развития могут быть имплементированы с учётом федеральной поддержки. Поэтому поддержка министром программ развития Рославльских тормозных систем и Ярцевского металлургического завода вселяют оптимизм и уверенность, что проекты будут реализованы.

Проект по выпуску продукции на предприятии «Рославльские тормозные системы» приобретает особую актуальность в связи с тем, что в результате санкций многие российские автопроизводители лишились доступа к импорту иностранных компонентов, что открывает новые ниши на рынке для российских предприятий, в том числе для Рославльских тормозных систем. Предприятие должно получить хороший рынок сбыта на крупнейших российских автоконцернах, включая КамАЗ, «Урал», «ГАЗ», «НЕФАЗ», а также на белорусском предприятии «МАЗ». Тем самым будут созданы предпосылки для кратного роста выручки предприятия. Выстраивание прямых партнёрских взаимоотношений с концернами является очень перспективным и наилучшим путём для развития предприятия при поддержке федерального центра. Важно, что по итогам визита на предприятие генерального директора ФГУП «НАМИ» Фёдора Назарова и губернатора Василия Анохина принято решение о комплексной модернизации предприятия с привлечением средств в размере 10 миллиардов рублей, что даст возможность «Рославльским тормозным системам» производить востребованную современную продукцию. На предприятии будут производить компоненты не только для пневматических тормозных систем, но и для гидравлических. Кроме того, будет освоена технология по изготовлению интеллектуальных тормозных аппаратов.

Что касается Ярцевского металлургического завода, следует в первую очередь отметить, что в июне 2024 года у предприятия сменился собственник. Трубная металлургическая компания, приобретшая предприятие в 2020 году, продала предприятие — по данным «Интерфакса», конечным бенефициаром теперь является металлотрейдер «МеталлСервис». Компания работает с более чем 50 производителями метпродукции, а также имеет собственное производство мощностью более 800 тыс. тонн металлопродукции в год. Выручка компании по итогам прошлого года составила 255 млрд рублей, чистая прибыль – 7 млрд рублей. Данная компания уже длительное время работает на рынке, имеет клиентов в большом числе регионов, в ней представлен самый большой в стране ассортимент металлопродукции. Полагаю, что приход нового собственника с его большими возможностями на рынке сбыта позволит предприятию реализовать проект по увеличению выпуска продукции, тем более с учётом удобного географического положения и готовой инфраструктуры. Очень важно, что для развития предприятия планируется привлечение льготного займа Фонда развития промышленности и заключение специнвестконтракта (СПИК 1.0). Специальные инвестиционные контракты гарантируют инвестору максимально льготные условия налогообложения в обмен на привлечение крупных инвестиций. С учётом привлечением займа по льготной ставке такой механизм даст возможность инвестору быстро нарастить объёмы производства. Полагаю, что такой механизм привлечения инвестиций может быть масштабирована и на другие промышленные предприятия Смоленской области — например, для строительства новых предприятий по производству востребованной в условиях импортозамещения промышленной продукции полного цикла (например, холодильников, электротехники).

В рамках предложенных проектов Правительством Смоленской области будет предоставлен максимальный набор налоговых льгот и преференций, что очень важно для инвесторов. Полагаю, что для привлечения инвестиций было бы целесообразно также рассмотреть механизм заключения офсетных контрактов, закрепляющих гарантии спроса со стороны государства и обязательства по инвестированию в производство со стороны бизнеса. Такой механизм был успешно апробирован по локализованному в Москве производству на основании сформированной Правительством Москвы Инвестиционной стратегии.