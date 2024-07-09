﻿Президент России Владимир Путин поручил АСИ и правительству помочь регионам с мерами по поддержке семей

Глава государства поручил оказать методическую поддержку субъектам федерации по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, а также мер и практик, касающихся поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Государство уделяет большое внимание поддержке семей, материнства и детства. Программа материнского капитала продлена до 2030 года, материнский капитал можно получать уже после рождения первого ребёнка. Несмотря на отмену программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года, программа семейной ипотеки продолжит действовать. В рамках предложенной правительством налоговой реформы для семей с двумя и более детьми будут действовать налоговые «кешбэки», позволяющие вернуть существенную часть НДФЛ, уплаченного родителем ребёнка. Введена система пособий для родителей с невысокими доходами. Все эти меры говорят о том, что в государстве выстраивается цельная система поддержки семей с детьми и рождаемости.

Тем не менее, реализуемые меры пока не привели к значительным сдвигам в решении демографической проблемы. Если с 1999 по 2015 год суммарный коэффициент рождаемости в России вырос с 1,16 до 1,78, то к настоящему времени он снизился до 1,41. В новых «майских указах» президента поставлена задача увеличить данный показатель до 1,6 к 2030 году и до уровня 1,8 к 2036 году. Это вполне реалистичные цели, которые, однако, даже в случае их достижения не обеспечат простое вопсроизводство населения и далеки даже от позднесоветских показателей (в 1987 году коэффициент рождаемости составлял 2,23 — полагаю, именно к достижению такого уровня и должно стремиться государство в долгосрочной перспективе).

Для достижения указанных целей необходимо реализовывать меры поддержки семей с детьми не только на федеральном, но и на региональном уровне — особенно в тех регионах, где демографическая ситуация является наиболее сложной. К числу регионов с наиболее непростой ситуацией в сфере рождаемости относится и Смоленская область. Число родившихся в Смоленской области в 2023 году снизилось уже до уровня 5,8 на 1000 человек, что намного хуже, чем в 2014 году, когда оно составляло 10,9, и даже значительно хуже, чем в 2000 году, когда оно составляло 7,0 на 1000 человек. По данным Росстата за январь — апрель 2024 года данный показатель продолжил снижение и составил 5,5 на 1000 человек. Среди всех субъектов РФ хуже показатель только в Республике Мордовия, где показатель рождаемости за январь — апрель 2024 года составил 5,4 на 1000 человек. В свете вышеизложенного в Смоленской области должны быть приняты срочные меры по улучшению демографической ситуации.

В Смоленской области уже действуют значительные меры поддержки рождаемости. Например, в регионе действует региональный материнский капитал (его размер более значителен, чем во многих других регионах). Многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога и в ряде случаев могут использовать региональный материнский капитал на покупку автомобиля. Введены единовременные выплаты в размере 100 000 рублей при рождении ребёнка в студенческих семьях.

Тем самым можно говорить о том, что как на федеральном, так и на региональном уровне выстроена комплексная система мер поддержки семей с детьми, предполагающая значительные бюджетные расходы. Тем не менее, демографические проблемы не преодолены — это означает, что демографическая ситуация не может быть изменена на основании одних лишь мер финансового стимулирования и целевых выплат. Частично улучшить ситуацию может выделение регионам с низким уровнем рождаемости 75 миллиардов рублей, о чём было заявлено в Послании Президента РФ Федеральному Собранию. В этой связи важным является поручение Президента Агентству стратегических инициатив и правительству по оказанию методической помощи регионам по совершенствованию региональных программ поддержки рождаемости. Полагаю, что в этой связи следует изучить опыт тех регионов, где демографическая ситуация более благополучна и масштабировать опыт поддержки демографии на другие регионы. Смоленская область должна получить доступ к этим федеральным ресурсам в связи со сложной демографической ситуацией, и необходимо потратить эти средства максимально эффективно.

Нужно резко сократить перечень документов, требующихся для получения государственных мер поддержки и упростить их получение. Через региональные СМИ нужно распространить инфорацию об имеющихся мерах поддержки для улучшения информированности населения о мерах поддержки. По возможности меры поддержки нужно назначать в проактивном режиме с использованием Портала госуслуг и новых возможностей в результате цифровизации. Государственные органы могут часто сами запрашивать необходимые документы в электронном виде у других ведомств вместо того, чтобы требовать их от граждан, — такая практика уже имеет место, и нужно её расширять по большему числу государственных услуг. Целевые меры поддержки часто отсекают от их получения крупные группы населения, нуждающиеся в поддержке, поэтому адресность мер поддержки часто оказывается менее эффективной, чем всеобщие меры поддержки, право на которые не нужно доказывать путём сбора многочисленных документов. В этой связи нужно пересмотреть критерии адресной поддержки, тогда те же пособия на детей сможет получить большее число граждан, которые часто не могут претендовать на них по формальным основаниям (небольшое превышение критерия доход или имущества), но нуждаются в этих пособиях. Можно, например, ввести дифференцированный размер пособия в зависимости от соответствия или не соответствия установленным критериям.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

2024 г. по поручению Президента Российской Федерации объявлен годом Семьи, и в преддверии дня Ромашки или как его официально называют День семьи, любви и верности разговор о мерах поддержки семей актуален.

За прошедшие годы много было сделано для семей с детьми и каждый раз эта поддержка только увеличивается и набирает обороты, вслед за федеральным материнским (семейным) капиталом выплачивается и региональный, так на 1 января 2024 г. в Смоленской области размер регионального маткапитала составляет 163300 рублей. С января 2023 года 8616 смоленских семей воспользовались средствами материнского капитала. В общем и целом, на обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило более 1,7 миллиарда рублей.

Среди иных множества мер поддержки гражданам, имеющим детей, которые полагаться по российскому законодательству хотелось отметить единовременное денежное поощрение лицам, награжденным орденом или медалью «Родительская слава», а также при присвоении звания «Мать-героиня». В Смоленской области существует почетный знак «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. На основании распоряжения Губернатора Смоленской области от 13.11.2023г. № 355-р, почётный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной получают смолянки, которые воспитывают четырёх и более детей. С 2024 г. размер выплаты многодетным составляет 30 тысяч рублей.

Можно сказать, что в Смоленской области реализуются все федеральные программы по поддержки молодых семей, так же иметься ряд мер региональной поддержки, но все это нормативно-правовая база направленная на материальную поддержку смоленских семей. Если говорить о предложениях, для усиления поддержки семей с детьми, прежде всего стоит пропагандировать полноценные семьи, где не один, а три и более ребенка. Стоит укреплять и поддерживать многодетные семьи, снова поощряя такие браки, что б в приоритете у государства и общества были полноценные семьи, где воспитывается здоровое и полноценное поколение. Для этого надо не только вводить меры материальной поддержки, но пропагандировать и культивировать материнство, снова восхваляя и поощряя тех матерей кто рожает и воспитывает пять и более детей. Ведь если посмотреть на статистику Росстата, показатели естественного прироста/убыли населения в Смоленской области на март 2024 г. составили: родилось — 1199 человек, умерло — 3539 человек, таким образом прирост/снижение – минус 2340. Такими темпами Смоленский регион за счет естественной убыли и миграции населения только за 2023 г. потерял 15 тысяч человек, что равносильно по численности городу Демидову и Демидовскому району.

Можно долго обсуждать и приводить примеры мер социальной поддержки семей с детьми в России, но в заключение хотелось призвать строить свои отношения на основе любви и верности, защищая отцовство, материнство и детство – как об этом говорит Конституция Российской Федерации.