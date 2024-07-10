Фестиваль творчества и волонтерства Росэнергоатома «Атом Live — 2024» прошел в Десногорске



Третий по счету Фестиваль творчества и волонтерства атомных городов «Атом Live — 2024», организованный Концерном «Росэнергоатом» при поддержке Смоленской АЭС и администрации города, объединил в городе атомщиков Десногорске порядка 7 тысяч участников, жителей и гостей, а онлайн-трансляцию посмотрели около 8 тысяч зрителей.



«Этот замечательный фестиваль ежегодно проходит по всей России практически во всех регионах присутствия атомных станций. И сегодня он в Десногорске, — приветствовал всех директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — К нам приехало столько друзей из разных городов нашей страны. Уверен, что они увезут с собой частичку нашего тепла, красоты нашего города и обязательно захотят вернуться к нам еще раз».



В течение шести часов одновременно работало более 40 интерактивных площадок, на которых проводились всевозможные мастер-классы, конкурсы, викторины для гостей самых разных возрастов. Для самых юных были организованы зоны с зорб-шарами, аква-гримом, раскрасками, настольными играми. Те, кто постарше, участвовали в научных фокусах от студентов НИЯУ МИФИ Обнинска, в атомной викторине от Смоленской АЭС, в различных активностях от волонтеров «Протона» и «ДоброЦентра», поискового отряда «Сальвар», команды специальной пожарно-спасательной части №1, МСЧ-135, мотосообщества и многих других. На отдельной музыкальной сцене каждый желающий мог попробовать себя в роли барабанщика, гитариста или певца. На каждой локации можно было заработать жетоны и обменять их на брэндированные подарки от концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС, а также поучаствовать в розыгрыше главного приза — велосипеда.



В это время на большой сцене своим творчеством всех любителей музыки радовали рок-группы из регионов присутствия АЭС и двух столиц: «СпецПроект» (Десногорск), «ЯНЕЯ» (Удомля), «R-12» (Рославль), «Группа Ё» (Москва), «Gaudense» (Десногорск), «Беz Б» (Санкт-Петербург), «THE MAYA SECRET (Сосновый Бор). Хедлайнером фестиваля стала рок-группа «Пилот», которая подарила зрителям невероятный заряд драйва.



Как отметила организатор серии фестивалей «ATOM LIVE» и куратор добровольческого движения Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» Анна Суслова, концерн «Росэнергоатом» поддерживает творческие и волонтерские инициативы и дает возможность жителям атомных городов развиваться, приносить пользу малой родине и окружающим людям, менять жизнь вокруг, делая ее лучше.

«Очень приятно, что Десногорск очень позитивно, радостно и ярко встречает фестиваль, — поделился впечатлениями один из его организаторов, председатель Координационного совета полномочных представителей молодежных организаций концерна «Росэнергоатом» Павел Гредасов. — Идея фестиваля в том, чтобы жители наших атомных городов активно занимались творчеством, ставили себе цели и шли к исполнению своей мечты. А если ты еще и музыкант, и работаешь на атомной станции, то это вдвойне замечательно. И, конечно же, мы ждем молодых специалистов, которые придут к нам на атомные станции и будут эксплуатировать новые энергоблоки».

Финальным аккордом фестиваля стала церемония награждения музыкальных коллективов, а также активных сообществ Десногорска, вовлеченных в волонтерские, творческие и экологические проекты. Наградами отмечены: поисковый клуб «Сальвар», мотосообщество Десногорска, поисковый отряд «Обелиск», местное отделение РДДМ «Движение первых», волонтерская организация «ДоброЦентр», волонтерское объединение атомщиков Десногорска «Протон»и другие. За участие в экологическом конкурсе «Собирая, оберегай!» были награждены 17 семей, которые собирали пластик, тем самым спасая природу от загрязнения. Все вместе они избавили Десногорск город от полтонны пластика, теперь он пойдет на вторичную переработку. Лидером стала семья Евсюковых, собравшая 125 кг.

Ранее фестивали прошли в Сосновом Бору и Полярных Зорях. Следующий фестиваль творчества и волонтерства атомных городов «Атом Live — 2024» состоится 28 сентября в День работника атомной промышленности в городе Обнинске — родине первой АЭС в мире.

Сегодня в России вместе с плановыми проектами по обновлению материальной базы культурных учреждений, строительству новых центров, обновлением инфраструктуры разрабатываются дополнительные решения, которые способствуют развитию и повышению уровня доступности культуры. Среди таких мер — развитие волонтерства в музейной, библиотечной, театрально-концертной деятельности, сохранении культурного наследия. Предприятия Росатома принимают активное участие в реализации проектов, направленных на развитие творческого потенциала жителей атомных городов.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС