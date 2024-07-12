﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения иммунной системы





Ежесекундно человек сталкивается с множеством невидимых для глаза микроорганизмов, с которыми борется иммунная система с помощью специальных механизмов защиты, объединенных в понятие «иммунитет». Он защищает нас от всего чужеродного: бактерий, паразитов, вирусов, чужих тканей, а также от выходящих из-под контроля собственных клеток (опухолевых).

Условно выделяют два типа иммунитета.

Врожденный иммунитет есть у человека с рождения. Его механизмы немедленно реагируют на угрозу извне, но на все патогены одинаково. Первый барьер, встающий на пути, сформирован из факторов неспецифической защиты. Так как кожные покровы и слизистые первыми непосредственно контактируют с окружающим нас миром, именно в них сосредоточены максимальные защитные силы.

Приобретенный (адаптивный) иммунитет вырабатывается позднее. При первой встрече с возбудителями заболеваний он «запоминает» патоген и алгоритм действия на случай повторной угрозы. Но на это требуется время. Благодаря этому механизму «запоминания» обеспечивается быстрое реагирование при повторной встрече с конкретным патогеном.

Самые первые антитела к различным инфекциям ребенок начинает получать, находясь в утробе матери, через плаценту и после рождения – с грудным молоком. Такой иммунитет называется естественным пассивным. Естественный активный иммунитет приобретается в борьбе с враждебными захватчиками.

Искусственный иммунитет формируется за счет вакцинации. Есть состояния, когда иммунная система начинает функционировать с нарушениями.

Иммунодефициты — заболевания, при которых иммунитет не может полноценно бороться с инфекциями. Делятся на:

— первичные – развиваются в результате генетической поломки;

— вторичные – развиваются из-за инфекций, сопутствующих патологий, вредных внешних воздействий.

Примером такого состояния является ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – хроническое заболевание, требующее пожизненной терапии. Обследоваться на ВИЧ бесплатно можно в ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40

В некоторых ситуациях иммунитет реагирует избыточно и атакует собственные органы и ткани, тогда возникают аутоиммунные заболевания. При аллергии организм видит угрозу в обычных микрочастицах (пыльца растений, плесневые грибы, частицы пыли, шерсть и выделения животных).

– О силе иммунитета можно судить по тому, в легкой или тяжелой форме протекает болезнь, за какое время организм справляется с ней, есть ли осложнения, какой объем лечения потребовался. Как правило, люди со слабым иммунитетом болеют чаще и тяжелее, плохо поддаются обычной терапии, требуют применения антибактериальных препаратов, –объясняет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Смоленского ГМУ, руководитель центра UCARE Раиса Мешкова. – Взрослому без серьезной патологии специально тестировать иммунитет не надо.

Факторы, негативно влияющие на иммунитет:

хронический стресс;

нарушения сна. Доказано, что люди, которые спят до 6 часов в день, болеют в 5 раз чаще, тех, кто спит по 7-8 часов;

неправильное питание;

малоподвижный образ жизни;

вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики).

Рациональное питание, закаливание, проведение профилактических прививок и диспансерных осмотров в срок, достаточный сон, отказ от вредных привычек, достаточный уровень физической активности, контроль над стрессом, соблюдение норм гигиены — залог здоровой иммунной системы.