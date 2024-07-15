Изменение в расписании движения поездов

Расписание двух пригородных поездов между Смоленском и Вязьмой и движение автотранспорта через переезд в селе Издешково изменятся с 16 июля в связи с ремонтными работами

Так, 16 июля электропоезд № 6203 Вязьма – Смоленск отправится в 09:20 (на 43 мин позже) и прибудет на конечную станцию в 13:21 (на 1 час 12 мин позже);

— электропоезд № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 08:10 (действующим расписанием) и прибудет на конечную станцию в 12:13 (на 24 мин позже обычного расписания).

Будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе улицы Советской в селе Издешково.

Планируйте поездки заранее.