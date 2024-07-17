(заголовок)

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Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев проинспектировал ход работ по замене и установке автобусных павильонов с обустройством заездных карманов на улицах города Сафоново.

Уже проведена замена деревянных остановок по ул. Гагарина, ул. Горняцкая и ул. Кутузова.

– Обратил внимание подрядчика на необходимость отсыпки площадки под остановочным павильоном по ул. Горняцкая. Ведутся работы по установке трех остановочных пунктов по ул. Химиков. Работы осложняются прохождением инженерных коммуникаций в данном районе и требуют согласования со всеми ресурсными организациями. Со своей стороны окажем содействие по ускорению согласования работ. Также осмотрели и согласовали места установки двух павильонов в районе МРЭО, – сообщил Александр Анатольевич на своей странице в «ВК».