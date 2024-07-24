Кадровый резерв подготовим сами

Торжественный эксплуатационный пуск регионального битумного завода ООО «БИТЕХ», расположенного в пяти километрах северо-восточнее центра Сафонова, состоялся в июне 2015 года.

Генеральным директором компании «БИТЕХ» на протяжении последних пяти лет является Вадим Корякин – инженер-экономист по специальности. После увольнения с воинской службы он постигал азы нефтедобычи и нефтепереработки, работая в системе «Газпром» на Ямале. Затем вплотную занялся экономикой, коммерцией, стал коммерческим директором. После ухода из жизни руководителя ООО «БИТЕХ» решением собственников был назначен генеральным директором этой компании. Недавно с ним встретился наш корреспондент, предложив рассказать о работе предприятия, перспективах развития.

– Вадим Владимирович, на сайте компании «БИТЕХ» бросается в глаза слоган: «Качество – наша ответственность». Эта формулировка подразумевает целенаправленную работу профессионалов в этом направлении, не так ли?

– За годы работы в адрес предприятия не поступило ни одной официальной рекламации, что лучше и точнее всего свидетельствует о пристальном внимании к показателям качества и эффективности.

Мы работаем одной сплоченной командой, все вопросы обсуждаем сообща. Проводим совещания, при регулярных обходах предприятия отслеживаем весь технологический процесс. Стараюсь слышать людей на местах, здороваюсь с каждым. Решаем возникшие проблемы непосредственно на производстве или на совещаниях в кабинете.

Костяк специалистов в ООО «БИТЕХ» составляют бывшие работники Лисичанского нефтеперерабатывающего завода с большим опытом. Я ими горжусь и дорожу каждым из них, ведь в нашем деле не обойтись без таких составляющих, как профессионализм, опыт, ответственность.

В России строится немало современных качественных дорог. Приятно осознавать, что в этом есть и наша заслуга. Все виды продукции предприятия аттестованы по современным ГОСТам. Производим различные сорта и марки битумов, гудрона, печного топлива, а также особого вида топлива – компонента газойлевых фракций. Выпуск модифицированного битума вяжущего предусматривает его соответствие новому ГОСТу по ПБВ.

Естественно, что реализация намеченных проектов сопряжена с немалыми затратами. Планируем их заранее, обеспечивая динамичное развитие производства. В последние годы построили новое здание контрольно-пропускного пункта, приобрели и запустили установку по производству модифицированного битума, осуществили модернизацию железнодорожной эстакады, благодаря чему сможем оперативно получать сырье по железной дороге в больших объемах. В этом году построили новую лабораторию, соответствующую современным стандартам. В ближайшей перспективе также планируем строительство здания товарно-сырьевого парка, новых помещений для операторов ТСП и технологической установки.

Создаем новые рабочие места, планируем обучать профессиям новичков. По вопросам подготовки кадров стали сотрудничать с Сафоновским филиалом Смоленской академии профессионального образования.

– Какие перспективы ожидают молодых специалистов, которые выбирают местом своего трудоустройства компанию «БИТЕХ»? Предусмотрено ли заключение целевых договоров со студентами, решившими после получения диплома прийти на это предприятие?

– Мы разработали программу сотрудничества с Сафоновским филиалом СмолАПО. Наши специалисты приезжают в академию профессионального образования, рассказывают юношам и девушкам о производстве, его перспективах, проводят конференции. Для студентов вторых-третьих курсов устраиваем экскурсии в ООО «БИТЕХ».

Планируем организацию всероссийских конференций, в ходе которых будем транслировать моменты приемки сырья, производства, отгрузки продукции, чтобы на опыте нашего предприятия потребители во всех регионах убеждались в том, что имеют дело со стабильной, компанией, открытой для сотрудничества, имеющей в своем арсенале немало достоинств, ценных как для работников, так и для деловых партнеров.

Готовы заключить договора на целевое обучение специалистов. Будем брать над новичками шефство, знакомить их с правилами промышленной безопасности, охраны труда. Также рассматриваем вопросы о возможности трудоустройства выпускников академии по существующим вакансиям Намерены обучать новичков таким востребованным профессиям, как операторы и старшие операторы основной установки переработки мазута, новой установки модифицированного битума, оператора по наливу готовой продукции, оператора товарно-сырьевого парка – ТСП. Студенты смогут пройти на заводе практику, поработать здесь в период летних каникул, получив заработную плату.

Знакомясь с предприятием, потенциальные работники «БИТЕХа» узнают о стабильной круглогодичной занятости сотрудников, существующих вариантах производственных графиков. Так как предприятие является планово работающим, имеем возможность выплатить дополнительные премии за выполнение плана, за сверхурочную работу. Оплачиваем в двойном размере сверхурочные, работу в выходные и праздничные дни. Аванс и получку сотрудники получают своевременно, индексируем ее по подразделениям. В этом году прошла очередная индексация зарплаты. Доставку людей на смену осуществляем собственным транспортом. Надеемся также помочь специалистам в получении благоустроенных квартир, ведь в Сафонове ведется строительство нового жилья для специалистов в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий.

– Как повлияли на деятельность вашей компании санкции недружественных стран?

– Еще два года назад мы отгружали продукцию в Прибалтику, а также в страны дальнего зарубежья, вплоть до Африки. Сейчас рынок сбыта изменился с учетом сложившейся политической обстановки. Отмечу, что к политическому курсу правительства мы относимся с благодарностью и пониманием, считаем его единственно правильным.

С введением санкций прекращены поставки в некоторые из стран, с которыми было налажено сотрудничество. Однако появляются новые рынки сбыта, компания активнее взаимодействует со странами таможенного союза. Если раньше на поставку в Беларусь действовали определенные квоты и ограничения, то сейчас мы плотно сотрудничаем как по закупке мазута, так и по реализации нашей продукции с теми, у кого имеется эта квота. Однако прежде всего удовлетворяем потребности отечественного рынка, включая Смоленскую область, а также прилегающие к ней Московскую, Брянскую, Тверскую.

Стараемся наладить сотрудничество с новой командой «Смоленскавтодора». Прежде нам не удавалось работать на взаимовыгодных условиях, заказчики требовали предоставления длительной отсрочки платежей. С одним из новых асфальтобетонных заводов этой фирмы находимся по соседству, однако он по сей день использует битум от московских производителей. И это несмотря на востребованность нашей продукции в оперативном режиме, невзирая на ее высокие качественные характеристики. Считаю необходимым обойти бюрократические препоны, научиться строить деловые отношения друг с другом.

– В одном из своих интервью Вы рассказывали о планах поставки продукции в Китай, о доставке грузов как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Что сделано в этом направлении?

֪– Сейчас мы можем отправлять по железной дороге два вида продукции. В дальнейшем возможности по приему и наливу продукции для транспортировки по железной дороге будут расширены. Реализуем планы по строительству и модернизации погрузочной системы сухих грузов и кловертейнеров (контейнеров из многослойного картона).

К сожалению, в Смоленской области нет инфраструктуры, позволяющей загружать внутрь вагонов сухие грузы. В результате везем их автотранспортом до Москвы, там перегружаем в вагоны. Создав необходимую базу у себя, сможем расширить географию поставок – прежде всего на Дальний Восток и в Китай.

Техническая возможность в ближайшие месяц-два появится, и тогда мы будем готовы грузить битум непосредственно в вагоны. До сегодняшнего момента остается ограниченным и фронт слива сырья – до четырех вагонов. В сентябре предстоит увеличить приемку мазута в два раза, то есть сможем одновременно сливать восемь вагонов.

Эти и другие задачи команда предприятия старается выполнить в намеченные сроки, увеличив объем выпуска и поставок продукции, пользующейся спросом.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Генеральный директор Вадим Корякин и технический директор Владимир Щепа во время обхода предприятия

Оператор Виталий Белкин следит за погрузкой битума