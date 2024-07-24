﻿Для смолян доступна единая платформа обратной связи на Госуслугах





У смолян и жителей Смоленской области есть возможность направить жалобы и предложения, а также поучаствовать в общественных обсуждениях и опросах с помощью единой платформы обратной связи на портале Госуслуг. С её помощью можно сообщить о проблемах в самых разных сферах: благоустройство, ЖКХ, транспорт, медицина и т.д.

Обратиться можно через портал Госуслуг, с помощью специальных виджетов на сайтах исполнительных органов, а также органов местного самоуправления или мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе». Ответ придет в личном кабинете на портале и на электронную почту, привязанную к профилю пользователя. Также у заявителя есть возможность оценить качество полученного ответа. Срок рассмотрения жалоб составляет от 10 до 30 дней в зависимости от сложности. Есть категории проблем, по которым даются ускоренные ответы. С начала года через платформу обработано 13298 сообщений.

На сегодняшний день в Смоленской области к системе подключены все исполнительные органы, а также органы местного самоуправления.