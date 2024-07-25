﻿Сотрудник Смоленской АЭС удостоен звания «Почетный донор России»





Шесть жителей Смоленской области награждены знаками «Почётный донор России». Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Это значит, что каждый из них безвозмездно сдал кровь и ее компоненты не менее 40 раз. На это уходит в среднем 10-12 лет», — подчеркнул губернатор Смоленской области.

Среди награжденных — инженер-технолог цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС Дмитрий Медведев. Стал донором он еще когда служил в армии. После задался целью — получить звание почетного. К цели он пришел в 35 лет и стал одним из самых молодых работников Смоленской атомной станции, удостоенных этого статуса.

Своим примером Дмитрий вдохновляет и окружающих: родственников, коллег по работе и друзей. По его мнению, важность расширения добровольческой донорской базы важна для общества в целом, но не стоит забывать и о том, что это полезно для самого себя.

«Донорство – это своего рода благотворительность, — отметил Дмитрий Медведев. — Человек, отдающий частичку себя, не задумывается, для кого он это делает и не рассчитывает на вознаграждение. Я просто исполняю свой человеческий долг».

Дмитрий стал 22-м почетным донором среди действующих работников Смоленской атомной станции.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС