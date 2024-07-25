﻿Эксперты дали высокую оценку уровню пожарной безопасности Смоленской АЭС





Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности всех предприятий Госкорпорации «Росатом».

Впервые на Смоленской АЭС работала совместная комиссия Концерна «Росэнергоатом» и Специального управления ФПС №72 МЧС России. За пять дней эксперты выполнили плановую целевую проверку объектов на промышленной площадке атомной станции и пришли к выводу, что состояние их пожарной безопасности соответствует требованиям национального законодательства и отраслевым нормам.

По словам председателя комиссии, директора департамента пожарной безопасности «Росэнергоатома» Виктора Никифорова, пожарной безопасности в Концерне уделяется не меньшее внимание, чем ядерной. Много сил и средств ежегодно направляется на профилактическую работу по недопущению пожаров и обеспечению готовности к оперативной ликвидации возгораний, модернизации и автоматизации систем противопожарной защиты, комплектации профильных подразделений и пожарных частей самой эффективной техникой.

«Смоленская АЭС — одна из лучших в вопросах обеспечения пожарной безопасности, — отметил Виктор Никифоров. — С 2003 года здесь не допущено ни одного случая возникновения пожара, что как нельзя лучше характеризует работу атомной станции, которая полностью со 100%-м результатом реализует предлагаемые и намечаемые мероприятия. Во время обходов и интервью мы увидели лидерскую роль руководства, ответственность и вовлечённость персонала, его знание, как действовать при возникновении пожаров. Коллектив отдела пожарной безопасности атомной станции и личный состав СПСЧ №1 — настоящие профессионалы с большим опытом».

В качестве положительной практики Смоленской АЭС члены комиссии отметили проблесковые указатели по путям эвакуации, которые при отключении электроэнергии укажут людям правильный маршрут движения. Опытом, достойным тиражирования на другие атомные станции, также названы стенды «Адресная система автоматической установки пожарной сигнализации на базе оборудования «Bolid» и «Автоматическая установка газового пожаротушения», их применение позволяет программировать приборы пожарной сигнализации, тестировать перед установкой, минимизировать время на устранение неисправностей, дефектов.

«Безопасность, в том числе, пожарная – наивысший приоритет, — подчеркнул начальник отдела пожарной безопасности Смоленской АЭС Владимир Шведов. — Мы осуществляем контроль технической исправности и работоспособности всех систем противопожарной защиты. Десятки специалистов АЭС совместно со Специальным управлением ФПС №72 МЧС России круглосуточно контролируют их состояние. Непрерывно занимаемся модернизацией систем, исчерпавших свой ресурс, внедряем новые, соответствующие современным требованиям.

К примеру, сейчас на атомной станции продолжается модернизация отдельного наружного противопожарного водопровода, автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, систем пассивной противопожарной защиты. Все используемое оборудование сертифицировано на соответствие государственным стандартам.

«Пожарную безопасность продолжим совершенствовать, в том числе, реализуя мероприятия по итогам прошедшей проверки», — отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом». Значительное внимание уделяется вопросам культуры безопасности, обеспечения и повышения пожарной безопасности, внедрению современных методов предупреждения пожаров и надежной противопожарной защиты АЭС, охраны труда и борьбы с травматизмом.

Справка:

Совместные проверки АЭС представителями Концерна и ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» проводятся в соответствии с Соглашением о взаимодействии, которое заключили в 2019 году АО «Концерн Росэнергоатом» и Министерство чрезвычайных ситуаций России. Главная задача – профилактика и предупреждение возникновения пожаров на АЭС. В рамках сотрудничества организована специализированная пожарная охрана филиалов РЭА и Концерном осуществляется материально-техническое и учебно-методическое оснащение реагирующих подразделений МЧС России, а для обеспечения боевой готовности осуществляются совместные противоаварийные тренировки и пожарно-тактические учения на объектах АЭС с учетом специфики и приоритета ядерной безопасности.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС