﻿Смоленская АЭС как ПСР-лидер делится опытом в области бережливого производства с поставщиками





В рамках отраслевой программы «Развитие поставщика» Смоленская АЭС успешно сотрудничает с ООО «Веза» по выстраиванию эффективной производственной системы в филиалах предприятия.

«Предприятия, которые поставляют нам оборудование, комплектующие, должны быть надежными партнерами, так как от них во многом зависят качество и безопасность работы энергоблоков, – отметил заместитель директора Смоленской АЭС Николай Шипилов. – Задержка поставки или поставка некачественной продукции рождает риск срыва ремонтов, модернизации, продления сроков эксплуатации энергоблоков. Чтобы избежать этого, наша атомная станция как предприятие – ПСР-лидер помогает компаниям совершенствовать их процессы, повышать производительность труда через выстраивание производственной системы с применением инструментов бережливого производства».

Ранее Смоленская АЭС уже оказывала методическую поддержку предприятиям, которые специализируются на производстве оборудования КИП, трубопроводной и промышленной арматуры. Для этого атомщики используют трехлетнюю программу, разработанную АО «ПСР» – отраслевым центром ответственности за развитие производственной системы «Росатом». В программе различные направления: вытягивание продуктового потока, организация образцовых участков на производстве и в офисе, налаживание работы с предложениями по улучшениям, обучение.

В 2024 году за поддержкой к Смоленской АЭС обратилось руководство ООО «Веза» – предприятие полного технологического цикла производства кондиционеров, вентиляторов и другой климатической техники.

«Базовые принципы, переданные заводу-поставщику, призваны помочь в решении вопросов повышения качества, снижения себестоимости и времени изготовления продукции, – рассказывает начальник отдела развития ПСР Смоленской АЭС Елена Спасова. – Мы закладываем основы культуры бережливого производства у поставщика, передаем свой опыт и опыт отрасли, заимствованный у коллег. Сами что-то заимствуем у заводчан. И твердо уверены, что только постоянное развитие – залог успеха и процветания».

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают генерирующие мощности, инвестируют в новые технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Справка:

Производственная система «Росатом» (ПСР) — это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС