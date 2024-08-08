﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний





Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов (ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, ревматическая болезнь сердца и другие).

ССЗ являются ведущей причиной инвалидизации и летальности, составляя третью часть от всех случаев смерти в мире. Ежегодно от ССЗ умирает около 18 млн человек. В 85% случаев – от инфарктов и инсультов. Треть от всех случаев смерти по причине ССЗ носит преждевременный характер и отмечается у людей работоспособного возраста (до 70 лет). В Смоленской области статистика по заболеваемости и смертности от ССЗ совпадает с общемировой.

Большинство ССЗ можно предотвратить, воздействуя на поведенческие и экологические факторы риска, такие как курение, нездоровое питание и ожирение, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя, загрязнение воздуха, стрессы. Важнейшее направление их профилактики – это пропаганда ЗОЖ, и особенно отказ от курения.

Отказ от курения уже через год снижает риск смерти от ССЗ на 50%, регулярная физическая активность (150 минут в неделю) – на 40%. Сокращение потребления соли позволяет снизить риск атеросклеротических сердечно-сосудистых осложнений на 20%, а употребление 3-5 порций фруктов и овощей в день снижает риск инсульта на 11%.

Самый низкий риск сердечно-сосудистых осложнений – у людей, полностью отказавшихся от употребления алкоголя и ведущих здоровый образ жизни. Ответственное отношение к здоровью в вопросах профилактики ССЗ: контроль уровня артериального давления, холестерина и сахара крови, окружности талии, индекса массы тела.

При недостаточной физической активности риск развития ССЗ растет: артериальной гипертензии – на 35-53%, ишемической болезни сердца – на 30%, сахарного диабета – на 27%.

Нельзя забывать и про наследственный фактор. Чтобы каждому человеку достоверно оценить риски развития заболеваний сердца и сосудов, важно ответственно подходить к анкетированию перед прохождением диспансеризации и верно указывать свои данные.

– Пациент в возрасте старше 50 лет, имеющий факторы риска в виде наличия атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий (сахарный диабет, гиперлипидемия, отягощенный артериальный анамнез), должен проходить скрининговое ультразвуковое обследование брахиоцефальных артерий. При выявлении стеноза артерий более 50-70% пациент направляется на консультацию к сердечно-сосудистому хирургу или врачу-нейрохирургу, так как одним из вариантов профилактики ишемического инсульта являются хирургические методы лечения атеросклероза БЦА. В настоящее время они показывают свое значимое преимущество перед медикаментозными методами (прием препаратов) в плане предотвращения развития инсульта, – рассказала главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области, заведующая неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения Смоленской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей квалификационной категории Анна Синельщикова.

Некоторые психосоциальные моменты, а именно: низкий социально-экономический статус, острый и хронический стресс, недостаточная социальная поддержка, тревожные и депрессивные состояния, нарушения сна — оцениваются как независимые факторы риска развития ССЗ. Так как, помимо влияния на здоровье, эти факторы способствуют развитию вредных привычек: перееданию, употреблению вредных продуктов, снижению физической активности, злоупотреблению алкоголем, курению, что повышает вероятность появления ССЗ или отягощает течение уже имеющихся заболеваний.

Сложно помочь уже пораженным патологическими процессами сосудам, которые за счет длительного повышения давления и нарушений показателей холестерина и/или глюкозы крови потеряли свою природную эластичность и имеют значительное сужение просвета.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заключается и в регулярном приеме уже назначенных препаратов. Нельзя пропускать, отменять и заменять лекарства самостоятельно, по рекомендации родственников или друзей. Любое изменение в лечении должно обсуждаться только с лечащим врачом.