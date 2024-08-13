Заседание коллегии Минстроя

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев принял участие в заседании коллегии Министерства архитектуры и строительства Смоленской области в рамках которой также посетил выставку производителей строительных материалов и застройщиков жилья, оценил функционирование строительной отрасли Смоленской области, отражённое в аналитическом видеосюжете.

Совместно с коллегами заслушали доклад Министра архитектуры и строительства Смоленской области К.Н. Ростовцева об итогах работы Министерства архитектуры и строительства Смоленской области за I полугодие и планах работы на II полугодие 2024 года.

В сравнении с I полугодием 2023 года в 2024 году наблюдается положительная динамика: по объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство» показатель увеличился на 19,4%, по средней численности работников — на 1,2%. Объем налоговых поступлений от предприятий отрасли возрос почти на 70%. По вводу жилья наш регион занял 6-е место в ЦФО с приростом в 5,2% к аналогичному периоду 2023 года.

О градостроительной политике Смоленска с учётом особенностей сложившейся застройки территории присутствующим рассказал Глава города Смоленска А.А. Новиков.

Среди докладчиков также были председатель правления АСРО «Объединение Смоленских строителей», директор ООО СЗ «Гарант-Жильё», представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин поставил перед строителями и Главами районов задачи по кратному увеличению строительства нежилых объектов, комплексному развитию территорий и указал направления развития строительной отрасли региона в среднесрочной перспективе. Завершилась Коллегия торжественной церемонией награждения представителей строительной отрасли, внёсших особый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Текс и фото https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_1987