Уборочная стартовала

Стартовала уборочная кампания озимых культур на полях Сафоновского района. Это почти на неделю раньше прошлогодних сроков.

К концу прошедшей недели сельхозтоваропроизводители убрали 456 гектар пшеницы и намолотили 1 тыс тонн зерна, что на 400 гектар и 800 тонн больше прошлогоднего. Урожайность на уровне 2023 года составляет 22 ц/га. Также убран озимый рапс с площади 347 гектар и намолочено 334 тонны, что на 100 тонн больше прошлогоднего. Лидирует в уборочной компании ООО «Смолагро».

Текст https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_1979