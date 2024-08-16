Общественная палата Смоленской области и региональные отделения политических партий договорились о взаимодействии

В Смоленске прошло очередное заседание регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, в котором приняли участие председатель Общественной палаты региона Денис Пестунов, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты региона, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина, члены штаба, представители избиркома, аппарата уполномоченного по правам человека в Смоленской области и политических партий.

Участники обсудили итоги регистрации кандидатов на выборах в ЕДГ – 2024. Помимо этого, в ходе заседания было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Общественной палатой региона и политическими партиями в период подготовки и проведения ЕДГ-2024, а также муниципальных выборов в октябре 2024 года.

«Главная задача Общественной палаты в рамках наблюдения за выборами — это обеспечение беспристрастного участия представителей общественности в электоральных процедурах, законности на выборах и защиты избирательных прав граждан, — отметил во вступительном слове председатель Общественной палаты региона Денис Пестунов. — Мы видим, что представители политических партий также осознают важность и необходимость подготовки общественных наблюдателей, а заключение таких соглашений говорит о том, что партии готовы к конструктивному взаимодействию при осуществлении общественного наблюдения на избирательных участках».

Кстати, в ЕДГ-2024 (а Единый день голосования «назначен» на 8 сентября) участвуют 84 региона, где пройдут выборы разного уровня. По данным Ассоциации НОМ, из 23 зарегистрированных в России партий, в выборах участвуют 20, что свидетельствует об их высокой активности.

О ситуации с выдвижением и регистраций кандидатов в депутаты разных уровней в регионе рассказала Марина Кундебина, начальник организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области.

По ее словам, период регистрации кандидатов завершен. На довыборах в Смоленскую областную думу по избирательному округу №12 зарегистрировано 4 кандидата от 4 политических партий («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»).

На выборах в Десногорский горсовет зарегистрирован 61 кандидат от 5 партий («Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», «Новые люди», КПРФ), один кандидат был выдвинут в порядке самовыдвижения. Одному претенденту было отказано в регистрации.

На довыборах в Смоленский горсовет по избирательных округах №12 и 19 зарегистрировано 10 кандидатов («Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», «Партия пенсионеров»). Кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, было отказано в регистрации.

Марина Кундебина обратила внимание представителей партий, что списки партийных наблюдателей должны быть представлены в соответствующие избирательные комиссии не позднее 3 сентября (по довыборам в Облдуму) и не позднее 2 сентября (по выборам в Десногорский горсовет и довыборам в Смоленский горсовет).

Завершение этапа регистрации кандидатов прокомментировал участник совещания — руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Смоленской области Игорь Дергачев: «Для аппарата уполномоченного по правам человека важно, чтобы на всех этапах избирательной кампании обеспечивалась реализация избирательных прав граждан, важно, чтобы широко были представлены партии в количественном составе и по кандидатам, и было минимальное количество отказов в регистрации. И здесь вопросов нет… Показатель не менее важный – наличие жалоб и обращений в наш адрес по поводу возможных препонов. Таких обращений не было. Этот этап избирательной кампании в регионе прошел открыто и без нарушений».

Предваряя процедуру подписания соглашения с представителями региональных отделений политических партий, Марина Проскурнина призвала их сформулировать вопросы, возникающие у них в связи с проведением в регионе дистанционного электронного голосования с тем, чтобы провести посвященное этой теме расширенное заседание штаба. Она также сообщила, что с 14 августа Общественная палата РФ начинает обучение технических специалистов, которые будут наблюдать за ходом ДЭГ.

Подписи под соглашением поставили председатель Общественной палаты региона Денис Пестунов и представители 6 партий – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», «Партия пенсионеров».

Соглашение с партиями было подписано для содействия в реализации прав граждан на участие в наблюдении за голосованием, подсчетом голосов, установлении итогов выборов, а также совместном обучении наблюдателей.

Марина Проскурнина предложила представителям партий активно участвовать в масштабной программе обучения наблюдателей, которая стартует совсем скоро и составлена с учетом изменений избирательного законодательства. (Кстати в соответствии с ними, не могут быть наблюдателями в том числе сенаторы, иноагенты и др). Кстати, с 12 августа в Общественной палате региона стартовал набор заявлений от желающих стать наблюдателями. Он продлится по 23 августа. А поскольку предстоящие выборы – региональные, то наблюдатели должны иметь постоянную регистрацию на территории Смоленской области.

Марина Проскурнина призвала представителей партий к активной совместной работе с тем, чтобы предстоящие выборы прошли открыто, честно и без нарушений.

В ходе заседания члены штаба также обсудили ежегодный доклад Фонда исследования проблем демократии «Этап выдвижения на выборах в Единый день голосования 2024 года»

Своим мнением поделилась Олеся Томашова, пресс-секретарь Общественного штаба по наблюдению за выборами в Смоленской области, член штаба:

— Что можно отметить? Активность кандидатов в регионе «вписывается» в общефедеральный тренд. В стране на выборах всех уровней кандидатов и списки кандидатов зарегистрировали 20 из 23 участвующих в выборах политических партий.

В Смоленской области на довыборах в облдуму своих кандидатов заявили 4 партии, на довыборах в Смоленский горсовет – пять партий и на выборах в Десногорский горсовет – тоже пять партий. Конкурс получился как в лучшие вузы страны — 4-5 человек на место (в горсовет – 10 кандидатов на 2 мандата, в Десногорске – 61 кандидат на 15 мандатов). И здесь Смоленщина также повторяет ситуацию с выдвижением кандидатов в стране. Как говорится в докладе, на выборах депутатов законодательных органов по единым округам заявились 6,2 партии (в 2019 – 6,6), по мажоритарным округам – в 2024 и 2024 почти 5 кандидатов на мандат).

Интересно и другое.

В Десногорский горсовет некоторые партии выдвинули на 15 депутатских мандатов 15 кандидатов, что говорит о высоком уровне готовности партий к реальной борьбе за депутатские мандаты и выборные должности. А также об имеющимся партийном кадровом потенциале, так что сентябрьские выборы вполне можно считать пробой сил и «разминкой» перед выборами в Госдуму 2026 года. Еще один любопытный факт — интерес к выборам в Десногорске показывают «Новые люди» — партия, которая не проявляет высокую политическую активность в регионе, но для города атомщиков сделала исключение, возможно, сделав ставку на молодое поколение. По этой же причине, видимо, Партия пенсионеров не выдвинула своих кандидатов в Десногорский горсовет, решив побороться за голоса в Смоленске.

Думается, что партии по итогам выборов сделают свои выводы для ведения будущей избирательной кампании. А какие – мы узнаем совсем скоро.