Старт нового учебного года

Накануне Дня знаний в Центральном дворце культуры прошло традиционное августовское совещание педагогических работников.

Поднять престиж профессии

Обращаясь к педагогам, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев отметил, что благодаря их упорному труду, высокому уровню профессионализма, мастерству и бескорыстной самоотдаче в районе подрастают и взрослеют поколения достойных представителей сафоновской земли.

Именно в детстве, отрочестве, юности закладываются основы для дальнейшего становления и развития человека. Не случайно Президент страны Владимир Путин, Губернатор Смоленской области Василий Анохин поставили задачу поднять престиж профессии педагога, значимость образования. Для привлечения специалистов в эту сферу заключаются целевые договора на обучение, в регионе введен пакет мер поддержки. Так, студенты-целевики в зависимости от курса получают дополнительные стипендии в размере от трех до пяти тысяч рублей, обеспечиваются общежитием. Также при трудоустройстве после окончания обучения молодым специалистам предоставляют жилье или компенсируют его аренду. В ближайшее время будут введены выплаты в размере до 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке.. По программе развития сельских территорий в Сафонове ведется строительство жилых домов, где будут приобретены квартиры для работников социальной сферы.

В Сафоновском районе при поддержке депутатов было выделено 28 миллионов рублей из бюджета муниципалитета на проведение ремонтов в школах. Разрабатывается документация на ремонт школ и детских садов на 2025 год. Александр Царев привел в пример коллективы Вадинской и Дроздовской школ, где он побывал накануне нового учебного года: там не ждут поступления финансовых средств, посильный ремонт выполняют сами. Глава района призвал последовать их примеру. В последнее время немало сделано и по оснащению учреждений образования. Во всех городских и пяти сельских школах созданы «Точки роста».

Видеообращение Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова участники августовского педагогического совещания приветствовали бурными овациями. Сергей Сергеевич поблагодарил педагогов и управленцев системы образования за работу в прошедшем учебном году. Им была обозначена ключевая задача на новый учебный год: поддержка учителей и повышение престижа этой профессии.. Для педагогов разработан конструктор по созданию рабочих программ, создан единый календарь образовательных событий. Школы страны начали работать по единым федеральным программам, введено изучение новых учебных предметов – «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

Создана информационная система «Моя школа», включающая библиотеку электронного образовательного ресурса и цифровые сервисы.

Поздравления и награды

На августовскую конференцию пришли поздравить педагогов депутаты Смоленской областной Думы Александр Станьков, Нина Снытина, Любовь Ульянова, председатель Сафоновской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Светлана.Данилова, благочинный Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин.

На конференции заслуги педагогов были отмечены многочисленными наградами.

За добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, значительные успехи в сфере образования нагрудными знаками «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» награждены учитель английского языка школы №9 Анна Винокурова и заведующая детским садом № 7 «Радость моя» Наталья Кузьмина.

Нагрудный знак «За верность профессии» вручен учителю Старосельской школы Татьяне Брагиной.

Знаком Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» награждены заведующая детским садом № 14 «Красная шапочка» Елена Базылева, учитель-логопед детского сада № 13 «Солнышко» Светлана Ермакова, воспитатель детского сада № 7 «Радость моя» Галина Неронская, учитель физики и математики Алфёровской школы Елена Носко.

Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев вручил воспитателю детского сада № 8 «Ручеек» Татьяне Богомоловой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Центра детского творчества Татьяне Губенко, воспитателю детского сада № 18 «Алёнка» Екатерине Диденко, учителю математики и информатики школы № 2 Марине Егоровой, воспитателю детского сада № 20 «Светлячок» Светлане Ефимовой, учителю истории и обществознания школы № 4 Галине Игнатовой, учителю русского языка и литературы школы № 6 Елене Кавецкой, заведующей детским садом № 1 «Машенька» Людмиле Кулешовой, учителю русского языка и литературы школы № 1 Диане Мазковой, директору Васильевской школы Маргарите Носенковой,

Почетными грамотами Администрации муниципального образования «Сафоновский район» награждены заведующая детским садом № 20 «Светлячок» Оксана Макарова и учитель истории и обществознания школы № 2 Елена Скоморощенкова. Благодарственными письмами Главы муниципального образования «Сафоновский район» отмечены воспитатель детского сада № 18 «Аленка» Светлана Ефименко, воспитатель детского сада № 1 «Машенька»Анна Ковалева, воспитатель начальнаой школы – детского садаГалина Кондакова, учитель начальных классов Пушкинской школы Валентина Левина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Маргарита Полуэктова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 7 Анна Сиденко, учитель истории и обществознания школы № 3 Роман Стручков, учитель физической культуры Рыбковской школы Евгений Теребнев.

И.о. председателя комитета по образованию Вера Афанасьева вручила Почетные грамоты Министерства образования и науки Смоленской области заведующей детским садом № 14 «Красная шапочка» Елене Базылевой, заместителю директора по воспитательной работе Старосельской школыНаталье Бобровой, учителю начальных классов школы № 8 Татьяне Вакулко, воспитателю детского сада № 13 «Солнышко» Светлане Кожемякиной, воспитателям детского сада № 16 «Золотой ключик» Людмиле Кондрашовой и Елене Спильной, воспитателю детского сада № 4 «Огонек»Людмиле Ларионенковой, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества Оксане Харламовой.

Благодарственными письмами Министерства образования и науки Смоленской области награжденывоспитатель детского сада № 4 «Огонек» Светлана Авраменко, воспитатель детского сада № 20 «Светлячок» Ирина Алексеева,учитель математики школы № 7 Елена Архипова, учитель начальных классов Вадинской школы Светлана Бурмистрова, воспитатель детского сада №14 «Красная шапочка» Надежда Ващенкова, директор школы № 4 Ирина Дубова, воспитатель детского сада № 12 «Улыбка» Ирина Евстафьева, учитель физической культуры Прудковской школыТатьяна Еремина,воспитатель детского сада № 21 «Дюймовочка» Марина Ильина,заместитель директора по воспитательной работе школы № 1Инна Ковалева, учитель физической культуры школы № 6Татьяна Кузнецова, учитель русского языка и литературы школы № 3 Лилия Кузьмина,учитель начальных классов школы № 9 Ольга Кузьмина, учитель начальных классов школы № 8Оксана Куликова,учитель математики школы № 9Любовь Лиханова,директор Дома детского творчестваОльга Новикова,воспитатель детского сада № 22 «Журавлик»Юлия Пырьева,педагог-психолог школы № 7Светлана Самусенко,директор Барановской школы Артем Скакунов,музыкальный руководитель детского сада № 8 «Ручеек» Ирина Федечкина,учитель начальных классов Барановской школыВиктория Феоктистова, директор детского оздоровительно-образовательного центра (плавание) Галина Юргенсон. 20 педагогам вручены почетные грамоты комитета по образованию.

Отмечены за инновации

На августовской педагогической конференции чествовали победителей и призеров конкурса педагогических идей «Инновации в образовании».

Дипломом победителя в номинации «Опыт инновационной работы» награждена Марина Кухаенкова, воспитатель детского сада № 10 «Сказка». Победителем в номинации «Занятие в инновационном режиме признана Ирина Алексеева, воспитатель детского сада № 20 «Светлячок». Дипломы за победу в номинации «Инновации в дополнительном образовании» вручены заместителю директора Центра детского творчества по учебно-воспитательной работе Татьяне Губенко и методисту Ларисе Голаковой, а также воспитателю детского сада № 21 «Дюймовочка» Марине Ильиной.

Дорогу молодым!

Бурными аплодисментами педагоги приветствовали молодых специалистов, прибывших для работы в учреждения образования города и района. И.о. председателя комитета по образованию Вера Афанасьева пожелала успехов на педагогическом поприще Егору Борисову – учителю физической культуры Дроздовской школы, Есении Давыдовой – воспитателю детского сада № 21, Александре Ланкевич – менеджеру комитета по образованию; Татьяне Романовой –учителю английского языка школы № 6; Полине Середохиной – учителю химии и биологии гимназии; Ирине Скотниковой – педагогу-психологу детского сада № 1; Алене Хотеенковой – специалисту 1 категории отдела по делам молодежи

Прибывшие для работы молодые специалисты поздравили ветеранов педагогического труда, присутствующих в зале, вручив им букеты цветов.

На совещании присутствовала Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Знаки «Отличник просвещения» Александр Царев вручил Елене Базылевой, Светлане Ермаковой, Галине Неронской, Елене Носко

На конференции чествовали молодых специалистов

Ветеранам – почет и уважение

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