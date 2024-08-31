Они освобождали Сафоново

31 августа – важная дата для истории Сафонова: в этот день 81 год назад районный центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Выжженные поселки и деревни, расстрелянные или угнанные в фашистскую неволю мирные жители, политая людской кровью земля – вот что оставил враг после отступления. После освобождения, в октябре 1943 г., в Сафоновском районе проживало всего 10 524 человек. Между тем, по переписи 1939 года там насчитывалось 43 689 жителей. Вернулось с фронтов Великой Отечественной чуть более трети мобилизованных в ряды Красной Армии жителей края,а погибло более восьми тысяч.

«В богатом когда-то Сафонове не осталось ни одной коровы, – написал военный корреспондент красноармейской газеты «На врага». – Скот, домашняя птица, пасеки – все это сожрано, как саранчой»…

Вернувшись на пепелище родного поселка Сафоново, местные жители не увидели тех зданий, которыми гордились: Дома культуры, двух школ-десятилеток, двух больниц, вокзала – все это было уничтожено.

На снимке, который опубликован в газете, запечатлены герои, имена которых мы не должны забывать. В центре майор Александр Вольхин – командир 251 стрелковой дивизии, освобождавшей наш район в 1943-м. Фото командования 251 стрелковой дивизии, датированное 31 августа 1943 года, стало одним из экспонатов Сафоновского историко-краеведческого музея, оно включено в Госкаталог.

25 сентября 1973 года в выпуске «Сафоновской правды», приуроченном 30-й годовщине со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, была опубликована статья генерал-майора в отставке Александра Вольхина Он поименно назвал людей, составлявших гордость дивизии: организатор партийно-политической работы комиссар полковник Селектор, боевой начальник штаба полковник Ратнер, заместитель командира дивизии по тылу подполковник Николенко, начальник политотдела Баранов, редактор газеты майор Гамаюн, работник штаба Южанин. Вольхин отметил мужественных и преданных Родине боевых командиров полков: майоров Савицкого, Моисеенко, Козлова, командиров Полторака и Воробьева, комиссара 927 полка Крылова и др. По мнению генерал-майора в отставке, гордость дивизии составляли также сержанты и солдаты. Один из них, старший сержант А.Ф. Семенов, санинструктор 927 полка, героически спасал раненых, а когда было нужно, брался за оружие. За годы войны он был восемь раз ранен и контужен, в том числе в районе Сафонова.

Наши соотечественники чтут память о защитниках Родины, увековеченных в обелисках, памятниках, мемориалах, музейных экспозициях, семейных архивах.

Митинги и памятные акции в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Сафонове ежегодно проходят в сквере Памяти у Центрального дворца культуры. Там захоронены 2247 воинов красной армии и партизан, погибших в 1041-1943 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Напоминают о героическом прошлом земляков Аллея Памяти в центре города, мемориальная доска на месте казни юных партизан Репина и Ковалева, братская могила у Сафоновского индустриально-технологического техникума…В память о капитане Воробьеве, первым ворвавшимся в Сафоново на рассвете 31 августа 1943 года, на здании железнодорожного вокзала несколько лет назад была установлена мемориальная доска.

Уроки минувшей войны незабываемы для наших соотечественников. Не случайно внуки и правнуки воинов, сражавшихся на фронтах в грозные 40-е годы, воевавших в партизанских отрядах, ковавших победу в тылу, взяли в руки оружие в борьбе с неонацистами на Украине. Все мы поддерживаем участников специальной военной операции и уверены в том, что наше дело правое и победа будет за нами!

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Митинг в честь Дня освобождения Смоленщины в Сафонове (фото автора)

Командование 251 стрелковой дивизии 31 августа 1943 года. В центре майор Александр Вольхин.

Фото из фондов Сафоновского историко-краеведческого музея.