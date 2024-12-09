Василий Анохин рассказал об основных событиях в регионе

Навстречу новым нацпроектам



В начале прошлой недели Василий Анохин принял участие в семинаре для глав регионов под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. На мероприятии подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» и обсудили работу в рамках новых — «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья» — которые будут воплощаться в жизнь по поручению Президента России с 2025 года.

«Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» при поддержке федерального правительства в нашей области достигнуты существенные результаты в развитии медицинской инфраструктуры. Сейчас идёт строительство нового онкологического диспансера, корпуса областной детской клинической больницы, а также введены в эксплуатацию десятки объектов. Обновляется материально-техническая база — закуплены сотни единиц нового современного оборудования, отремонтированы здания множества учреждений системы здравоохранения», — прокомментировал губернатор.

В новых нацпроектах ключевой целью станет повышение продолжительности жизни, а также её активной и здоровой части. Кроме дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения, особый акцент в масштабных государственных инициативах будет сделан на профилактике и укреплении здоровья россиян. Также будет организован широкий фронт борьбы с основными причинами естественной смертности — сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями, сахарным диабетом, опасными инфекционными заболеваниями. Отдельный федпроект в рамках «Продолжительной и активной жизни» планируется посвятить решению проблемы с нехваткой кадров, что актуально для всех нестоличных регионов страны.

«Наша команда активно работает, чтобы максимально включиться в реализацию новых нацпроектов в 2025 году, которые направлены на комплексное укрепление здоровья жителей страны».

Обеспечение жильём медицинских работников



«Предоставление жилья — одна из ключевых мер поддержки, которая оказывается нашим медработникам, переезжающим в районы. Для нас важно развивать здравоохранение в сёлах и малых городах, чтобы их жители могли получать качественную медицинскую помощь», — акцентировал внимание губернатор.

Ключи от новых служебных квартир получили три специалиста в городе Ярцево — педиатр Анастасия Трумпель, анестезиолог-реаниматолог Егор Сафоненков и врач функциональной диагностики Светлана Митченко. Отметим, что Анастасия и Светлана участвуют в программе «Земский доктор», а Егор завершил учебу по договору о целевом обучении. Всего в этом году приобретено 22 квартиры, а в следующем году для дальнейшего пополнения служебного жилого фонда будет направлено еще 33,2 млн рублей.

Восстановление электроснабжения в регионе.

Завершены основные работы по восстановлению электроснабжения после стихии, которая временно оставила без электричества более 67 тысяч человек.

Оперативный штаб продолжит работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения во всех домах по постоянной схеме. Вопросы ликвидации последствий стихии глава региона держит на личном контроле.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ



Участие в форуме приняли 29 смоленских активистов волонтёрского движения. Сегодня добровольчеством в Смоленской области постоянно занимается почти 30 тысяч человек и более 800 организаций во всех муниципальных образованиях. Это и совсем небольшие отряды, и крупные региональные команды.

Они бескорыстно помогают пожилым и маломобильным смолянам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участникам специальной военной операции, жителям в новых регионах страны, увековечивают память защитников Отечества.

Начинаем подготовку в Великому празднику



На прошлой неделе в Смоленске открылся Региональный центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Новый центр займется подготовкой ребят, которые будут помогать в проведении «Бессмертного полка», международных акций «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад Памяти» и других памятных мероприятий.

Каждый волонтёр пройдёт обучение по единому стандарту подготовки, чтобы сотни мероприятий и акций, которые будут организованы по всей области, прошли на достойном уровне.

25 лет – Союзному государству России и Беларуси



Четверть века братские славянские народы вместе строят надёжное и достойное будущее, реализуют планы стратегического развития, противостоят внешним вызовам и угрозам, отстаивают свои суверенные интересы.

Отношения Смоленской области с Беларусью давно вышли за рамки партнёрских и добрососедских. Эти связи крепнут и развиваются по всем направлениям, а стремление к единению воплощается во многих успешных экономических, социальных, гуманитарных проектах.

Четверть века два наших братских славянских народа вместе строят надёжное и достойное будущее, реализуют планы стратегического развития, противостоят внешним вызовам и угрозам, отстаивают свои суверенные интересы.

«Благодаря непрерывному тесному взаимодействию наших национальных лидеров Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко союзное строительство вышло на новые рубежи. Приняты решения об отмене роуминга и формировании объединённого рынка электроэнергии. Утверждены единые правила в области защиты прав потребителей, меры по противодействию незаконному импорту товаров и Концепция безопасности Союзного государства. Одной большой и дружной семьёй мы будем готовиться к празднованию и вместе отметим 80-летний юбилей Великой Победы.

Отношения Смоленской области с Беларусью тоже уже давно вышли за рамки партнёрских и добрососедских. У нас общие корни. Нас объединяют общие культурные, духовные и нравственные ценности. Наши связи крепнут и развиваются буквально по всем направлениям, а стремление к единению воплощается во многих успешных экономических, социальных, гуманитарных проектах», — отметил в своих соцсетях Василий Анохин.

Кира Васильева