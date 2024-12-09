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Смоленским участникам СВО могут списать долги по кредитам

11.12.2024
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С 1 декабря 2024 года вступил в силу федеральный закон № 391-ФЗ от 23 ноября 2024 г., благодаря которому у заключивших контракт для участия в СВО мобилизованных, призывников, контрактников и их супругов появилась возможность списывать кредитные долги до 10 млн рублей.

Напомним, что в Смоленской области действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей.
В беззаявительном порядке предоставляется единоразовая выплата в размере 1 млн рублей:

  • гражданам, заключившим контракт в Смоленской области;
  • военнослужащим, призванным по мобилизации или призыву;
  • участникам именных формирований «Феникс» и «Кривичи».
    Установлены дополнительные меры, наиболее востребованные:
  • бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
  • бесплатное одноразовое питание для учащихся 5-х–11-х классов;
  • освобождение от родительской платы за детский сад;
  • преимущество при зачислении в детские сады;
  • преимущество при зачислении в группы продленного дня детей, обучающихся в школах;
  • предоставление социального обслуживания на дому и в стационарной форме в первоочередном порядке
  • помощь в оформлении социальных выплат;
  • консультирование по юридическим вопросам.

Также смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны, могут получить 75 тысяч рублей.
Подробную информацию можно уточнить в Пункте отбора на военную службу по контракту (г. Смоленск) или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45.

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