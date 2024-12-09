Смоленским участникам СВО могут списать долги по кредитам

С 1 декабря 2024 года вступил в силу федеральный закон № 391-ФЗ от 23 ноября 2024 г., благодаря которому у заключивших контракт для участия в СВО мобилизованных, призывников, контрактников и их супругов появилась возможность списывать кредитные долги до 10 млн рублей.
Напомним, что в Смоленской области действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей.
В беззаявительном порядке предоставляется единоразовая выплата в размере 1 млн рублей:
- гражданам, заключившим контракт в Смоленской области;
- военнослужащим, призванным по мобилизации или призыву;
- участникам именных формирований «Феникс» и «Кривичи».
Установлены дополнительные меры, наиболее востребованные:
- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
- бесплатное одноразовое питание для учащихся 5-х–11-х классов;
- освобождение от родительской платы за детский сад;
- преимущество при зачислении в детские сады;
- преимущество при зачислении в группы продленного дня детей, обучающихся в школах;
- предоставление социального обслуживания на дому и в стационарной форме в первоочередном порядке
- помощь в оформлении социальных выплат;
- консультирование по юридическим вопросам.
Также смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны, могут получить 75 тысяч рублей.
Подробную информацию можно уточнить в Пункте отбора на военную службу по контракту (г. Смоленск) или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45.
Будьте первым, кто оставит комментарий!