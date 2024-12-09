Смоленским участникам СВО могут списать долги по кредитам

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С 1 декабря 2024 года вступил в силу федеральный закон № 391-ФЗ от 23 ноября 2024 г., благодаря которому у заключивших контракт для участия в СВО мобилизованных, призывников, контрактников и их супругов появилась возможность списывать кредитные долги до 10 млн рублей.

Напомним, что в Смоленской области действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей.

В беззаявительном порядке предоставляется единоразовая выплата в размере 1 млн рублей:

гражданам, заключившим контракт в Смоленской области;

военнослужащим, призванным по мобилизации или призыву;

участникам именных формирований «Феникс» и «Кривичи».

Установлены дополнительные меры, наиболее востребованные:

Установлены дополнительные меры, наиболее востребованные: бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;

бесплатное одноразовое питание для учащихся 5-х–11-х классов;

освобождение от родительской платы за детский сад;

преимущество при зачислении в детские сады;

преимущество при зачислении в группы продленного дня детей, обучающихся в школах;

предоставление социального обслуживания на дому и в стационарной форме в первоочередном порядке

помощь в оформлении социальных выплат;

консультирование по юридическим вопросам.

Также смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны, могут получить 75 тысяч рублей.

Подробную информацию можно уточнить в Пункте отбора на военную службу по контракту (г. Смоленск) или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45.