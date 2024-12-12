 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Я уколов не боюсь!

13.12.2024

Месяц назад «Единая Россия» дала старт Всероссийской благотворительной акции, направленной на поддержку детей, проходящих длительное лечение в учреждениях здравоохранения.

Для участия необходимо приобрести новые игрушки, книги, наборы для творчества и привезти их в пункт сбора. 
В нейприняли участие представители районной администрации, образовательные учреждения и учреждения культуры, первичные отделения партии, депутаты, общественники и неравнодушные жители нашего города. 
Подарки принесут маленьким героям радость и улыбки, а это уже победа. Простые, но интересные вещи сгладят больничную обстановку и помогут скорейшему выздоровлению.

Опубликовано в категории Местная власть

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика