Я уколов не боюсь!

Месяц назад «Единая Россия» дала старт Всероссийской благотворительной акции, направленной на поддержку детей, проходящих длительное лечение в учреждениях здравоохранения.

Для участия необходимо приобрести новые игрушки, книги, наборы для творчества и привезти их в пункт сбора.

В нейприняли участие представители районной администрации, образовательные учреждения и учреждения культуры, первичные отделения партии, депутаты, общественники и неравнодушные жители нашего города.

Подарки принесут маленьким героям радость и улыбки, а это уже победа. Простые, но интересные вещи сгладят больничную обстановку и помогут скорейшему выздоровлению.