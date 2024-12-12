﻿Смоленские атомщики вошли в число победителей Ежегодного отраслевого конкурса им. А.П.Александрова





Всего в конкурсе приняли участие 115 социальных проектов от организаций атомной отрасли.

5 декабря 2024 года в Москве состоялось очное награждение команд проектов-победителей конкурса корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтёрства им. А.П. Александрова. Специалисты Смоленской АЭС представили на конкурс проект городского экогологического фестиваля «ЭКОточка». Авторы проекта — сотрудники управления коммуникаций Евсюкова Татьяна и Леонова Юлия, а также специалисты бухгалтерии Кужукина Маргарита и Федюкова Анастасия. Они, являясь участницами волонтерского объединения «Протон», предложили и реализовали уникальное экологическое событие в городе.

«Экоточка» — фестиваль принципиальный и душевный! Когда мы продумывали как же он пройдет, мы категорично придерживались концепции нулевого мусорного следа и делали все декорации сами исключительно из материалов, которые можно использовать повторно или сдать на переработку. — поделилась Маргарита Кужукина специалист бухгалтерии Смоленской АЭС. — Еще один принцип — только польза! В «ЭКОточке» каждая локация имеет свой смысл и запоминающиеся форматы. И конечно, ко всему мы подходили с душой: сами делали пряжу из футболок, руками волонтеров сушили сборы для чаев, приправ и саше. И всё это для того, чтобы каждый участник понимал, что он может сделать для сохранения нашей планеты и что бережное отношение к природе — это ежедневное дело каждого человека».

Всего в 2024 году фестиваль собрал около 1000 жителей и гостей Десногорска. На 9 тематических локациях гости фестиваля смогли посетить экологичное чаепитие, узнать как использовать «лишние» продукты для создания приправ и чая. Здесь же можно было создать узоры на шоперах и поиграть в экологичные игры, проверить свои знания о маркировках товаров, совершая «покупки» в импровизированном супермаркете. В рамках фестиваля также проходил экосвоп книг и растений, а еще можно было сдать на переработку вторсырье. Так, за фестиваль было собрано более 197 кг макулатуры, 36 кг пластика и 82 кг батареек, которые отправились на правильную утилизацию.

По итогам оценки жюри, проект «ЭКОточка» занял второе место в номинации «Лучший волонтерский проект».

Торжественная церемония прошла в Международный день волонтёра. Награды победителям вручил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Всего в конкурсе участвовали 115 социальных проектов от организаций атомной отрасли. По итогам из 16 проектов-победителей призовые места получили 6 проектов Электроэнергетического дивизиона Росатома, ядром которого является АО «Концерн Росэнергоатом».

Справка:

Сегодня крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Волонтёрство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. В свою очередь, волонтерские акции в странах присутствия российских компаний позволяют укреплять дружественные отношения с зарубежными партнерами.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС