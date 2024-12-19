Protein Rex: темпы производства удваиваем каждый год



Когда завтрак давно закончился, а до обеда еще далеко, утолить голод поможет здоровый протеиновый десерт без сахара. С 2018 года их производят на сафоновском предприятии, и спрос на полезное лакомство постоянно растет. О том, что представляет собой сегодня производство «Роял Кейк» и о планах его развития, корреспонденту газеты «Сафоновская правда» рассказал генеральный директор компании Михаил ЧУВАКИН.



– Михаил Владимирович, расскажите, пожалуйста, как развивалось производство.

– Свой путь компания «Роял Кейк» начала в далеком 2001 году с производства бисквитных рулетов. Уже через год была запущена вторая линия по изготовлению коржей и кексов. А в 2018-м в ответ на растущий запрос потребителей в здоровых перекусах появилась линейка протеиновых и ореховых батончиков без добавления сахара под брендом Protein Rex.

В 2020-м году мы начали производить пирожные по мотивам знаменитых «Брауни», но с высоким содержанием протеина и без сахара. Они стали абсолютным лидером продаж у наших потребителей и самым популярным протеиновым десертом в России. Если в поисковике набрать Protein Rex, интернет выдаст широкий ассортимент наших, сафоновских десертов. Это и мини-тортики в порционной упаковке по лучшим рецептам со всего света, и хрустящие хлебцы из пророщенных злаков, и шоколадные пирожные «Брауни», которые можно разогревать в микроволновке. Кроме того, в ассортименте есть вафли, печенье, протеиновые смеси и биологически активные добавки.



– Почему вы позиционируете себя в качестве производителя здорового питания?

– За 23 года производства десертов мы научились прислушиваться к потребностям наших людей. Они хотят повысить качество своей жизни, питаться правильно, чтобы поддержать здоровье. Прежде всего, это достигается через баланс питательных веществ, поступающих в организм, и достаточное количество белка – главного строительного материала для тела.

В основе наших десертов – идеальный для усвоения набор натуральных белков: молочного, сывороточного, яичного и растительного из миндальной муки или сои. Такая комбинация позволяет насытить организм полезными аминокислотами и сохранить приятный вкус продукта. Кроме белка мы добавляем в сладости другие полезные ингредиенты: клетчатку, орехи, фрукты, ягоды, витамины, пребиотики, вместо сахара используем подсластители.

Такой состав не только способствует быстрому восстановлению организма после физической нагрузки, но и позволяет оздоровить пищеварительную систему и снизить вес. Поэтому среди наших потребителей и спортсмены, и те, кто следит за фигурой и те, кто по медицинским показаниям не употребляет сахар.



– Много ли предприятий, подобно вашему, существует в нашей стране? Как вы чувствуете себя в конкурентной борьбе?

– Таких предприятий немного, но они есть. Линейка продуктов здорового питания увеличивается ежегодно, и это можно наблюдать в любом супермаркете. Конкуренция заставляет нас расти не только в объеме производства, но совершенствовать рецептуры, развивать технологии и тщательно следить за качеством. Контролируем мы и сырье, и производственный процесс на всех стадиях производства, и конечный продукт. Сегодня наши десерты представлены практически во всех сетевых магазинах и на интернет-площадках. Они пользуются большим спросом и получают положительные отзывы у потребителя.

– Какова структура предприятия?

– В московском офисе компании работает инновационная и очень творческая команда специалистов в области развития, маркетинга, дизайна, менеджмента по продажам. Благодаря ей наш продукт знают, покупают, любят и рекомендуют клиенты.

Здесь, в Сафонове, находится основная производственная площадка, служба качества, склады, технический отдел, энергетика, транспорт. У нас работает более 300 человек, и мы продолжаем расширяться.

Основные профессии на производстве – кондитеры и тестоводы. Обучение проводим на рабочем месте, но ведем обсуждения с районной администрацией, Правительством Смоленской области о том, чтобы обучать молодежь на базе имеющихся профессиональных учебных заведений на нужные нам специальности. Это позволит закрыть потребность как в рабочих руках, так и в сотрудниках среднего руководящего звена. Кроме того, нам нужны электромеханики, технический персонал. Мы предоставляем официальное трудоустройство, достойный условия работы. В настоящее время средняя заработная плата у нас выше средней по нашему городу. Производство активно растет, так что мы заинтересованы в притоке кадров.

– Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития.

– В 2023 году мы выкупили имущественный комплекс у «Сафоновохлеб». Ведем большую реконструкцию в корпусах по всей площадке, вскоре значительно увеличим производственные мощности. Ждем поставки новой линии, протяженность которой будет в несколько раз больше имеющихся. Также оборудуем большой склад. Темпы производства удваиваем каждый год и уверены в перспективе бренда Protein Rex. Мы надеемся, что наша продукция придется по душе приверженцам здорового образа жизни и будет радовать самых взыскательных покупателей.

Марина ХОТУЛЁВА Фото автора