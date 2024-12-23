На съезде патриотов Смоленщины

Открывая VIII Съезд патриотов Смоленщины – главной дискуссионной площадки в регионе, объединяющей представителей всех сил, неравнодушных к судьбе Родины и области, Губернатор Василий Анохин отметил, что сегодня наша область вместе со страной проходит не просто сложный и напряженный, а судьбоносный этап развития России, когда определяется ее будущее, роль и место в современном мире.

И Губернатор Василий Анохин, и председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в числе ключевых направлений работы называли помощь участникам СВО и их семьям. На сегодняшний день в регионе действуют десятки мер поддержки. Для помощи бойцам также объединились тысячи патриотов из десятков организаций, среди которых бизнес и крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство, органы власти и муниципалитеты.

– Отрадно, что сегодня с нами молодежь, – отметил Игорь Ляхов, – она буквально пошла за нами и стала лидером по многим направлениям волонтерской деятельности. 17 декабря мы проводили на фронт выполнять боевую задачу моего коллегу, молодого депутата Смоленской областной Думы Егора Цыганова. Это было его личное решение. Пока у нас такая молодежь, у России есть будущее. Сегодня как никогда мы должны быть едины. Только совместно с нашим Президентом, опираясь на заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, их историю, мы можем победить.

На съезде депутат областной Думы, руководитель Смоленского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Егор Цыганов был удостоен Благодарственного письма от Президента России Владимира Путина. Награду за сына получила мама Егора Татьяна Валерьевна.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил две медали «Патриот Смоленщины» за большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Ими были награждены ветеран Великой Отечественной войны Виктор Якунин и командир поискового отряда «Хослав» Андрей Волоцуев.

Виктор Васильевич Якунин ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Служил командиром зенитного орудия и участвовал в Вяземской операции, освобождении Польши, Восточной Пруссии. Победу встретил в Варшаве. В этом году Виктору Васильевичу исполнилось 98 лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает общественную работу в Смоленском городском совете ветеранов, регулярно встречается с бойцами СВО и школьниками.

Приветствуя участников специальной военной операции, собравшиеся в культурно-выставочном центре имени Тенишевых поднялись со своих мест. Волонтеры вручили четырем военным подарки. С ответным словом выступил кадровый офицер, морской пехотинец, неоднократный участник военного парада в День Победы на Красной площади Иван Карташев: «Спасибо, что оказываете всевозможную поддержку участникам специальной военной операции и их родным. Пока мы находимся на передовой, для нас важно, чтобы дома все было хорошо и наши семьи находились в полной безопасности. Многие считают, что после службы в вооруженных силах карьера заканчивается. Скажу так – наша государственная служба только начинается».



Еще одной важной темой съезда стало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой знаменательной даты Президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества.

По словам Президента страны, это мероприятие не должно быть просто формальным и торжественным, юбилей должен пройти с большим идеологическим смыслом. «К этой работе мы привлечем молодое поколение, наших уважаемых ветеранов, общественность, чтобы достойно вспомнить, как это было, почтить память павших воинов Великой Отечественной войны и героев современной войны», – сказал Василий Анохин.

Во второй части съезда также велось обсуждение актуальных вопросов гражданско-патриотического воспитания в условиях специальной военной операции. Начальник главного управления по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Елена Поселова наградила победителей патриотических конкурсов. В номинации «Печатные СМИ» победителем конкурса «Я горжусь Смоленщиной» стала заместитель главного редактора газеты «Сафоновская правда» Татьяна Гляшова. В номинации «Лучший проект профессиональной образовательной организации» награды удостоен Сафоновский филиал СмолАПО.

Татьяна ПЕТРОВА