График работы отделения № 6 МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг в период новогодних и рождественских праздников

31 декабря 2024 г., 1 и 2 января 2025 г. ­- неприемные дни;

3 января 2025 г. — с 09:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00;

4 января 2025 г. — с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

5, 6, 7, 8 января — неприемные дни;

9 января 2025 г. — в соответствии с утвержденным графиком.