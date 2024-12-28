 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

График работы отделения № 6 МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг в период новогодних и рождественских праздников

28.12.2024

31 декабря 2024 г., 1 и 2 января 2025 г. ­- неприемные дни;
3 января 2025 г. — с 09:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00;
4 января 2025 г. — с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
5, 6, 7, 8 января — неприемные дни;
9 января 2025 г. — в соответствии с утвержденным графиком.

Опубликовано в категории Приоритеты

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика